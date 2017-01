Bogdan Andone forţează să joace sâmbătă

Bogdan Andone forțează să joace sâmbătă

Unul dintre cei mai buni jucători ai Farului din ultimul timp, mijlocașul de 34 de ani Bogdan Andone, vrea cu tot dinadinsul să joace în partida cu CSM Rm. Sărat, deși are probleme medicale. „E vorba de piciorul drept, în spate. E ceva sciatic, legat de terenurile proaste și de uzura sezonului, întrucât ne apropiem de finalul turului. Luni, am fost la medicul echipei naționale, Pompiliu Popescu, specialist care mi-a prescris 3-4 zile de pauză, în funcție de cum mă simt. Însă eu o să încerc să lucrez zilele acestea, ușor, sigur, pentru că vreau să joc la Rm. Sărat, cu orice risc”, a declarat Bogdan, pentru „Cuget Liber”. Mijlocașul constănțean își dorește șase puncte din partidele cu CSM și Tricolorul Breaza, pentru ca, apoi, echipa să abordeze cu un moral foarte bun ultimele două etape din tur, cu Steaua II și Gloria Buzău. „Dacă dăm gol repede la Rm. Sărat, ne facem meciul ușor. Cu Delta Tulcea nu am fost concentrați, ceea ce nu trebuie să se mai întâmple acum”, ne-a mai spus Bogdan Andone.