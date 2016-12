Bobul românesc a mai câştigat un pilot de nădejde: Andreea Grecu

Performanță la Cupa Americii

Bobul românesc a mai câștigat un pilot de nădejde: Andreea Grecu

Performanță excelentă pentru Andreea Grecu (legitimată, ca atletă, și la CS Farul) la Cupa Americii la bob. Sportiva antrenată de profesorul Paul Neagu a pilotat, în premieră, bobul de dublu feminin al României având-o ca frânar pe Olivia Vild și a terminat reuniunea pe locul 10, asigurându-și astfel calificarea în Cupa Mondială din sezonul următor.România a mai avut un echipaj la startul probei feminine de dublu, format din Maria Constantin (pilot) și Erika Halai, care s-a clasat pe locul 6, dar, ținând cont de experiența superioară a Mariei, rezultatul se înscrie deja în seria normalității.„Așadar, iată că avem, pe lângă Maria Constantin, încă un pilot care va reprezenta România în marile competiții interna-ționale. Țin să subliniez că aceste rezultate s-au obținut în condiții speciale. Am avut mari probleme cu greutatea echipajelor. Am primit boburi vechi și grele, iar fiecare fată a trebuit să slăbească cam trei kilograme în șapte zile. Fetele au fost nervoase, dar uite că au reușit! Au mers și cu patine subțiri, din cauza greutății. Am avut boburi închiriate pentru școala de bob. Aceste boburi sunt mai grele și mai lente decât materialele folosite de Canada, Coreea și SUA, care au acaparat primele cinci poziții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.Echipajele Andreea Grecu/Olivia Vild și Maria Constantin/Erika Halai vor reprezenta România și la Campionatele Mondiale de starturi, care vor fi organizate, în septembrie, în stațiunea Mamaia.