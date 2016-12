Bobul ia viteză! Pregătiri pentru Cupa Mării Negre

Stațiunea Mamaia a avut privilegiul de a găzdui, zilele trecute, în premieră, Campionatul Mondial de bob și skeleton - starturi,fiind cel mai important eveniment dedicat sporturilor de iarnă organizat vreodată în România.Grație eforturilor considerabile realizate de Federația Română de Bob și Sanie și al autorităților locale din Constanța, țara noastră a fost pusă oficial pe harta mondială a bobului și skeletonului. Pe lângă pregătirea temeinică a organizatorilor, concursul a fost extrem de spectaculos, cu multe momente de suspans și emoție, toate savurate de mulțimea de turiști prezentă pentru a vedea, live, cum se poate practica un sport de iarnă în debut de lună septembrie.Mondialele doar ce s-au încheiat, însă oficialii români planifică de zor, pentru sezonul viitor, o nouă competiție ce va urma a fi inclusă în calendarul Federației Internaționale de Bob și Skeleton, ce ar urma să se desfășoare în dublă manșă (Mamaia și Soci), sub numele de Cupa Mării Negre.„Va fi foarte dificil pentru noi să aducem următoarea ediție a Cupei Mondiale la Mamaia. Așa că plănuim foarte atent înființarea unei noi competiții care să-i strângă la start pe cei mai valoroși sportivi din lume. Ar urma să se desfășoare la sfârșitul lunii septembrie, iar la o săptămână distanță, sportivii să se deplaseze cu feribotul, timp de două zile, la Soci. Cu susținerea Corinei Martin, președintele Asociației Litoral Delta-Dunării, există șanse foarte mari ca la anul să ne batem la medalii tot la Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul lotului național feminin de bob, prof. Paul Neagu, președinte al CSSI Mamaia.Refacere la Centrul Sport ForumDintre cele nouă națiuni prezente la întreceri, sportivii din Germania au preferat să mai rămână la Constanța pentru a-și continua pregătirea alături de tricolori, în Centrul de terapie și refacere Sport Forum.„În aceste zile, sportivii din naționala Germaniei, medaliați la Cupa Mondială recent încheiată, se pregătesc alături de sportivii noștri. Se produce un schimb continuu de experiență între cele două filosofii și sperăm ca din aceste schimburi să învățăm unii de la ceilalți. Germanii sunt cei mai buni și vrem să demonstrăm că și noi suntem o națiune ambițioasă și receptivă”, a declarat Paul Neagu.Mare succes în rândul amatorilorUltima zi a evenimentului din Mamaia a fost dedicată amatorilor care și-au dorit să simtă pe pielea lor vitezele starturilor. Sub denumirea „Push for everybody”, acțiunea de popularizare și atragere a tinerilor către sporturile de iarnă a fost un real succes, stârnind curiozitatea a zeci de doritori.„Inițiativa noastră a fost privită cu ochi buni de foarte multă lume. Au fost persoane care ne-au felicitat și ne-au rugat să facem din aceste concursuri o tradiție la malul mării. Noi vom face tot posibilul pentru acest lucru, mai ales când au existat atât de mulți amatori care și-au dorit să simtă adrenalina bobului pe propria piele”, a completat profesorul Neagu.CSSI Mamaia este un club sportiv recent înființat, care și-a trasat obiective clare și îndrăznețe. Un prim pas a fost făcut, Constanța fiind pentru câteva zile capitala mondială a bobului și skeletonului. Cei care doresc să se alăture echipei CSSI pot accesa pagina de facebook „Iarna Car Vara Sanie”, unde își pot oferi datele de contact, urmând a fi contactați ulterior pentru mai multe detalii.„Îi așteptăm cu drag pe toți cei care doresc să facă performanță în sporturile de iarnă. Noi le punem la dispoziție antrenamente profesioniste și posibilitatea de a progresa. Problema este că noi suntem un club privat și nu dispunem de foarte multe finanțe. Vrem să convingem lumea că acest sport nu este unul exclusivist și poate fi practicat de oricine. În același timp, este extrem de benefic pentru sănătate. Îl putem face un sport de masă dacă vom avea parte de înțelegere și finanțare”, a conchis profesorul Paul Neagu.