BLAT la Farul?

ACEASTA ESTE (DEOCAMDATA) VALOREA ECHIPEI

De ce oare nu s-a sesizat Consiliul de Administratie si in privinta lui Patulea?..La 3-2 a scapat singur cu portarul Snagovului si a tras in el.Eu pot spune ca Patulea a facut blat..Dadea gol se incheia meciul..Dar poate si interesele lui Nedelcu primeaza.I-a suspendat pe cei 4 probabil sa nu le mai plateasca prime,salarii,contracte.Cine stie ce clauze au acesti jucatori in contracte?..Farul este Farul si nu cred ca trebuie sa aruncam cu noroi in L.STEFAN,CIOBANU,POSTEUCA jucatori constanteni .De ce oare Nedelcu nu a iesit in presa sa vorbeasca despre o tentativa de mituire a jucatorilor Farului inainte de meci?Parerea mea este ca meciul FARUL-SNAGOV nu a fost blat ci doar neputinta si greselile nejustificate ale unor jucatori.Pana a analizat meciul a doua zi si a ajuns la concluzia ca L.STEFAN,POSTEUCA,CERNEA,CIOBANU sunt vinovati pentru acest esec.Cred ca aria jucatorilor trimisi la echipa a doua trebuia sa fie mai larga,mai exact toata echipa care a fost in teren si apoi sa se autosuspende si Pana deoarece si schimbarile sale si tactica au dus la acest rezultat.TOATA LUMEA LA MANGALIA!!!!IN DOBROGEA DOAR FARUL CONTEAZA!!!!