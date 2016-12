SN Constanța câștigă la „masa verde“ meciul cu Galaxy Ploiești, din Liga I la fotbal feminin

„Biblia“, sfântă pentru Zlate

Echipa de fotbal feminin SN Constanța s-a întors cu trei puncte din deplasarea de la Ploiești. Consumul de energie a fost, însă, zero, pentru că antrenorul Ion Zlate i-a prins în ofsaid pe reprezentanții clubului gazdă, Galaxy, și a câștigat la „masa verde”, 3-0. Cunoașterea „Bibliei” - a se citi regulamentul de desfășurare a meciurilor de fotbal - i-a fost de mare ajutor antrenorului SNC-ului, Ion Zlate, iar echipa sa și-a trecut în palmares trei puncte obținute fără luptă din partida cu Galaxy, din etapa a 11-a a Ligii I la fotbal feminin. „Știam că ploieștenii, nou promovați în primul eșalon, nu stau bine la capitolul organizare, așa că am luat regulamentele după mine. Ne-au plimbat de pe terenul de la Brazi pe cel al rafinăriei Vega, nu am zis nimic. Era o mocirlă de nedescris. I-am luat apoi la controlat carnetele, să nu aducă jucătoare pe fals. I-am prins că nu au medic, nici ambulanță la teren. Am așteptat mai mult decât cele 30 de minute regulamentare, apoi arbitrul a decis să nu dea drumul la joc. Victoria va fi a noastră, 3-0. Vă asigur că le băteam și pe teren, dar am preferat să protejez jucătoarele de eventuale accidentări”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, tehnicianul constănțean. SNC-ul dispută, astăzi, de la ora 13, ultima partidă pe 2008, în deplasare, cu Sporting Junior Craiova. La meci, și-au anunțat prezența și antrenorii loturilor naționale de fotbal feminin ale României. Turneu de fotbal mixt, la Constanța Managerul general al departamentului de dezvoltare a fotbalului feminin din cadrul FRF, Raluca Sandu, a declarat că, anul viitor, vor fi organizate competiții de fotbal mixt în șase orașe din România, unde speră să înființeze și centre de pregătire pentru copii. „Punem bazele unui Campionat Național. În total, vor fi șase competiții regionale, în Constanța, Cluj, Târgoviște, Târgu Mureș, Timișoara și Craiova, după care finala se va juca la București. Scopul proiectului este acela ca, în doi ani, să fie înființate centre de pregătire pentru copii. Sperăm că se pot accesa fonduri europene, urmează să avem o discuție cu un specialist care ne poate spune în ce măsură se pot accesa fondurile sau dacă se pot accesa. Dacă nu, trebuie să găsim altă variantă. Bugetul nu a fost încă stabilit. O sumă aproximativă ar fi 150.000-200.000 de euro pentru fiecare centru”, a explicat Raluca Sandu.