Bianca Şiangă, pe primul loc la Naţionalele de atletism

Bianca Șiangă, pe primul loc la Naționalele de atletism

Cu o performanță de 11.18 m, tânăra atletă constăn-țeană Bianca Șiangă, de la CS Farul (antrenor, Eveline Lisenco), s-a clasat pe primul loc, în proba de triplusalt, la etapa întâi a Campionatului Național rezervat juniorilor 3, reuniune desfășurată, timp de două zile, în Complexul „Lia Manoliu” din București.A fost însă unica poziție pe podium pentru Constanța, ceilalți sportivi de la malul mării înregistrând următoarele rezultate: triplusalt: Alexandra Cornea (LPS Constanța; antrenor, Cătălin Ganera) - locul 4 (9.96 m), Diana Ioana Cârnicianu (LPS Constanța; antrenor, C. Ganera) - locul 5 (9.84 m), Stere Șiangă (CS Farul; antrenor, E. Lisenco) - locul 4 (12.04 m); lungime: B. Șiangă - locul 4 (5.13 m), S. Șiangă - locul 6 (5.39 m); 100 m: Cristina Șalariu (LPS Constanța; antrenor, C. Ganera) - locul 5; 400 m: Andreea Bobic (LPS Constanța; antrenor, C. Ganera) - locul 7 (64.76), Vlăduț Elisei (LPS Constanța; antrenor, C. Ganera) - locul 9 (58.46); 800 m: V. Elisei - locul 7 (2:16.02); 200 m: B. Șiangă - locul 7 (28.24), A. Bobic - locul 11 (28.59), C. Șalariu - locul 13 (28.79).