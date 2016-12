Bestseller din închisoare. MM Stoica a scris un tratat ştiinţific cu emoticoane

Bestseller din închisoare. MM Stoica a scris un tratat științific cu emoticoane

Ştire online publicată Marţi, 29 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Nouă lucrare științifică, din închisoare, marca Mihai Stoica. Fostul manager al Stelei este autorul proaspătului volum "Competiția", o lucrare plină de emoticoane demne de discuții pe internet. Cartea urmează să fie tipărită de o editură finanțată de ani buni de Ministerul Culturii. Mihai Stoica a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare în Dosarul Transferurilor, însă pe 3 decembrie Comisia de la Penitenciarul Jilava i-a dat aviz favorabil pentru eliberare condiționată. Instanța se va pronunța în privința eliberării la termenul stabilit în februarie 2016.Două noi lucrări științifice, elaborate în celulele de la Jilava, așteaptă să fie tipărite. Autorul este fostul manager al Stelei, Mihai Stoica, iar editura care s-a angajat să le tipărească a fost finanțată ani buni de Ministerul Culturii, din bani publici, scriu jurnaliștii de la ProSport.Designul coperților și al paginilor este finalizat, textele au fost aranjate în pagină, iar una dintre cărți are și codul unic internațional ISBN alocat de Biblioteca Națională. Practic, volumul„Competiția", o pretinsă lucrare științifică dedicată istoriei Champions League și menită a-l scuti pe Stoica de alte 30 de zile din pedeapsa cu închisoarea, este ca și publicat. Până în februarie, sunt șanse mari să fie tipărit și volumul „În căutarea identității", o culegere de casete de meciuri și de rezultate ale celei de-a doua competiții de club, Europa League.Prima dintre cele două cărți ale lui Mihai Stoica - "Competiția" - are 111 pagini, din care peste jumătate o reprezintă date statistice luate de pe siteul UEFA. Potrivit ProSport, structura cărții e simplă. Fiecare sezon de Champions League începând din 1992-1993, este descris în maximum 1000 de semne. Autorul adaugă casetele de meci de la finală și de la cea mai importantă partidă jucată de o echipă românească în acel sezon de Ligă și pune trei date statistice. Apoi, trece la următorul sezon.Cartea poate fi citită în maximum 60 de minute și este o compilație de informații adunate de pe Internet, impresii personale sumare și statistică. Mihai Stoica nu intră în detalii și se mulțumește să scrie maximum trei rânduri chiar și atunci când vorbește despre sezonul în care Unirea Urziceni, echipă la care era manager general, câștiga opt puncte în Liga Campionilor. Numele echipei sale nici măcar nu apare în text, ci într-o notă de subsol.”Valoarea informației din această carte aduce niște statistici pe care le poți găsi și pe site-ul UEFA, nu trebuie să scrii neapărat o carte. Stilul literal al lui Stoica e foarte lejer, foloseste foarte multe simboluri, e ca și cum ai scrie pe messengerul de facebook, foarte multe sad face-uri, big like, trece prin toata gama de emoticoane, câteva rânduri. La un moment dat se plictisește Mihai Stoica să tot scrie la fiecare sezon”, a declarat jurnalistul Pro Sport costin Ștucan.După zeci de emoticoane, autorul pare să fi rămas în pană de inspirație și descrie sezonul 2009-2010 într-un mod schematic, cu puncte și subpuncte lângă care adaugă foarte puține cuvinte.Cât privește bibliografia, acolo sunt trecute site-ul UEFA, ghidul de statistici all-time pentru Liga Campionilor întocmit tot de UEFA și contul de Twitter al Champions League.În cele 21 de luni de detenție, Stoica a scris deja patru cărți. Tirajul lor a fost achiziționat în exclusivitate de clubul Steaua.