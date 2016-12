Beşiktaş, adversara Reşiţei lui Aihan Omer din semifinalele Challenge Cup

Beșiktaș, adversara Reșiței lui Aihan Omer din semifinalele Challenge Cup

Ştire online publicată Miercuri, 08 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Echipa de handbal masculin UCM Reșița va întâlni pe VS Beșiktaș Istanbul (Turcia), iar Bucovina Suceava va înfrunta pe BSV Bern Muri (Elveția), în cadrul semifinalelor Challenge Cup, s-a stabilit, ieri, la tragerea la sorți efectuată la sediul EHF de la Viena. Deținătoare en-titre a trofeului, Reșița lui Aihan Omer, va disputa prima manșă în deplasare, pe 25 / 26 aprilie, în timp ce returul se va juca în România, pe 2 / 3 mai. Bucovina va susține turul acasă, în timp ce returul se va juca în Elveția, la aceleași date. *** Românca Paula Ungureanu, de la Podravka Vegeta, a fost desemnată, ieri, cel mai bun portar al Ligii Regionale de handbal feminin, după ce antrenorii celor șase echipe participante au votat all star team-ul competiției. În concepția celor șase tehnicieni, echipa ideală a Ligii Regionale are următoarea componență: portar - P. Ungureanu (Podravka), extremă stânga - Nikica Pusic (Lokomotiv), inter stânga - Andrea Penezic (Podravka), centru - Oh Seong-Ok (Hypo Viena), inter dreapta - Katarina Bulatovic (Buducnost), extremă dreapta - Alexandra Do Nascimento (Hypo), pivot - Liudmila Bodnieva (Krim Mercator).