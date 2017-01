Ben Teekloh mai joacă un meci la Naţională, după care vine în Austria

Ben Teekloh mai joacă un meci la Națională, după care vine în Austria

Mijlocașul liberian al Farului, Ben Teekloh, mai are de susținut o partidă la echipa națională a țării sale, în preliminariile Campionatului Mondial din 2010 din Africa de Sud, după care vine la Farul, în cantonamentul din Austria. Până acum, Liberia a susținut trei meciuri în grupa preliminară 6, din care nu a obținut decât două egaluri, cu care se află pe ultimul loc, după Senegal - 1 (5 puncte), Gambia - 2 (5p) și Algeria - 3 (3 p). Sâmbătă, are loc meciul-retur cu Senegal, din deplasare (Dakar, ora locală 19,30), după care este prevăzut ca Ben să vină în Austria, în cantonamentul Farului. Liberianul are rezervat bilet de avion pentru luni, 23 iunie, la München, rămânând ca până atunci să fie obținută și viza Schengen. Farul stă în Austria până pe 29 iunie, deci Ben mai prinde șase zile de pregătire și două meciuri amicale, fixate încă din țară. În ultima partidă din preliminarii, 2-2 acasă cu Senegal, Ben Teekloh a fost titular și a jucat până în minutul 80, primind și un cartonaș galben, în minutul 60. După meciul de sâmbătă, prima parte a meciurilor din preliminarii se încheie pentru Liberia, următorul meci, cu Gambia, fiind prevăzut pentru 6 septembrie.