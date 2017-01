Ben Teekloh, al treilea „marinar“ care a ajuns la Astra

După Fatai și Mățel, în cantonamentul de la Brașov al echipei ploieștene s-a dus, ieri, și mijlocașul liberian, iar la finele acestei săptămâni mai mult ca sigur că va ajunge și Cosmin Matei. De ieri, numărul fotbaliștilor de la Farul care sunt acum la Astra a crescut la trei. Primul a ajuns Fatai, care, din postura de jucător liber de contract, a semnat deja cu prim-divizionara. Al doilea constănțean a fost Mățel, căpitanul „marinarilor”, care are șase zile de pregătire cu formația ploieșteană, fiind în așteptarea perfectării transferului. Ieri, cei doi au fost urmați de Ben Teekloh, care și-a încheiat con-tractul cu Farul și este în căutarea unei echipe. „Am avut mai multe oferte, inclusiv din prima ligă israeliană, dar am decis să tratez cu Astra. M-au sunat atât Dennis Șerban, cât și președintele plo-ieștean, iar acum (n.n. - ieri la prânz) sunt în drum spre Brașov. Probabil că mâine (n.n. - astăzi) vom demara discuțiile”, a declarat Ben, pentru „Cuget Liber”. Matei nu mai e încântat de transferul la Urziceni Exodul jucătorilor de la Farul către Astra nu se va opri însă aici, pentru că, mai mult ca sigur, la finele acestei săptămâni, sub comanda lui Mihai Stoichiță va ajunge și Cos-min Matei, pe care nu-l mai încântă atât de tare ideea unui transfer la Unirea Urziceni. Internaționalul de juniori al „mari-narilor” s-a pregătit săptămâna trecută cu vicecampioana României, iar acum este la Constanța, pentru a susține, de astăzi, probele examenului de bacalaureat. „La Urziceni nu mă regăseam, stilul de joc și sistemul acestei echipe nu-mi pun în valoare calitățile. Nu mai sunt așa de încântat de ideea transferului, în ciuda condițiilor extraordinare care sunt la Unirea. Vreau să merg undeva unde să joc. Asta contează pentru mine acum. Am de ales între Astra și Inter Curtea de Argeș, cele două echipe care m-au mai solicitat. Eu înclin către Astra”, a declarat Matei. Se pare însă că pentru tânărul mijlocaș și-a exprimat interesul și o a treia echipă din prima ligă, FC Timișoara. Dacă nu intervine altceva, Cosmin ar urma să ajungă la Astra după ce încheie baca-laureatul, la finele acestei săptămâni. Viitorul Farului, în continuare în ceață Situația de la Farul este departe de a se fi limpezit. Oficialii grupării nu au făcut în ultimul timp nicio declarație oficială vizavi de viitorul clubului, iar surse neoficiale susțin că negocierile cu autoritățile locale cam bat pasul pe loc. Deși e foarte târziu, data de reu-nire a lotului și programul de pregătire nu au fost fixate, iar efectivul de jucători se subțiază pe zi ce trece. Discuțiile cu antrenorul Petre Grigoraș nu au dus la niciun rezultat, iar antrenorului rămas la Farul după demisia lui Dennis Șerban, Gică Butoiu, nu i s-a comunicat nimic. Se așteaptă însă ca în această săptămână să se ia o decizie.