Ben Teekloh a fost externat şi s-a întors la Constanţa

Ben Teekloh a fost externat și s-a întors la Constanța

Mijlocașul farist Ben Teekloh a părăsit, vineri, Spitalul Floreasca din București și a revenit în aceeași zi la Constanța, adus cu o mașină de la club. Jucătorul va intra într-un program de refacere și, până când apartamentul său, avariat în urma exploziei buteliei, va fi refăcut, va locui la Gaston Mendy. Costul reparațiilor de la bloc este suportat de FC Farul. „Mă simt mult mai bine acum. La explozie, am simțit miros de gaze în casă și, din nefericire, am aprins lumina", a declarat jucătorul, pentru „Cuget Liber".