Becali: „95%, Dorinel Munteanu va fi antrenorul Stelei“

Ştire online publicată Vineri, 24 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat, ieri, că, 95%, Dorinel Munteanu va fi noul antrenor al echipei și că va avea obiectiv accederea în grupele Ligii Campionilor. „95%, Dorinel Munteanu va fi antrenorul Stelei. Am vorbit cu jucătorii, pentru ei nu e nicio problemă cine va fi numit antrenor, își vor vedea de treabă și vor respecta indicațiile acestuia“, a spus Becali, în fața stadionului Steaua, după o întrevedere cu fotbaliștii. Obiectivul noului antrenor va fi accederea în grupele Ligii Campionilor: „Dorinel Munteanu are ca obiectiv campionatul sau locul 2. Ca să fie clar, obiectivul impus lui Dorinel Munteanu este accederea în Liga Campionilor. Nu joci în Liga Campionilor la anul, nu mai poți să stai la Steaua“. Gigi Becali a spus că i-a mai avut în vedere pentru postul de antrenor pe Cosmin Olăroiu și Basarab Panduru. Becali a menționat că nu mai vrea să îl vadă pe Arthuro în echipă, deoarece îi provoacă stări de rău: „I-am spus lui Pedrazzini că Arthuro nu face parte din echipa de viitor a Stelei, i-am spus că nu vreau să îl mai văd în Ghencea, că îmi mănâncă ficații. Când îl văd, mă doare ficatul. Arthuro nu va mai călca pe iarba aceea. Eu nu am nimic cu el, dar se va duce la echipa a doua”.