„Bebe Iovănescu a fost antrenorul care ne-a învăţat fotbal“

„Bebe Iovănescu a fost antrenorul care ne-a învățat fotbal“

Fotbaliștii Farului au fost bulversați de vestea morții lui Sevastian Iovănescu. Trei dintre actualii componenți ai echipei, Păcuraru, Larie și Soare, au fost crescuți de fostul antrenor la grupa 1987 a Farului. „Decesul lui nea Bebe ne-a cutremurat, mai ales că la noi ajunsese vestea că se simțea mai bine. Și pe drumul de la Ploiești ne-am interesat de starea sa de sănătate și nu ne așteptam la așa ceva”, a declarat Larie. „Aseară (n.n. - luni), pe la ora 20, trebuia să mă duc la spital să-l văd. Am sunat-o pe Alexandra (n.n. - fiica lui Iovănescu), dar nu mi-a răspuns, iar apoi m-a sunat ea, dându-mi cea mai tristă veste. Nea Bebe murise. E o tragedie în fotbalul românesc, o pierdere imensă. A fost un jucător mare și cunoscut. Și cu Brănești am încercat să jucăm pentru nea Bebe. Ne vom aminti mereu de el”, a spus și Păcuraru. „A fost antrenorul care ne-a învățat fotbal, singurul din acest club care a avut mereu încredere în noi. Nu am cuvinte să descriu ce simt în aceste momente. Vrem să batem pe FC Snagov și să-i dedicăm victoria”, a punctat, cu glasul stins, Soare. Handbalistele Tomisului, fotbaliști ai Farului, oficiali ai clubului, în frunte cu patronul Giani Nedelcu, angajați, antrenori ai „marinarilor” și foști colegi au fost ieri acasă la familia Iovănescu, unde a fost depus trupul neînsuflețit al fostului președinte. *** „Nu-mi vine să cred. Cu o zi înaintea tragediei (n.n. - duminică) vorbeam între noi în vestiar de nea Bebe e mai bine, cum auzisem, iar apoi am aflat că a murit. În toate meciurile pe care le mai avem de jucat vom intra pe teren cu gândul la el și vrem să și promovăm pentru Sevastian Iovănescu” Alexandru Mățel, căpitanul Farului