BC Farul va avea un an greu: "Sperăm să se salveze de la retrogradare"

Baschetul constănțean este reprezentat în momentul actual de BC Farul, echipă care anul trecut a promovat în Liga Națională, după o pauză de 7 ani, și care în acest sezon riscă să ajungă înapoi în eșalonul secund. Cei de la AJB Constanța speră totuși că în 2013, echipa constănțeană se va redresa și va oferi tinerilor baschetbaliști de la malul mării impulsul necesar pentru a progresa.Baschetul de pe litoral a stagnat în ultimii ani, iar promovarea echipei constănțene BC Farul în Liga Națională a însemnat o redeschidere a rampei de lansare pentru mulți tineri practicanți ai acestui sport în orașul nostru. În viziunea celor de la Asociația Județeană de Baschet Constanța, primul eșalon al baschetului românesc reprezintă un simbol pentru tinerii sportivi constănțeni, iar faptul că Farul a reușit să se alăture din nou celor mai bune echipe din țară, reprezintă un mare plus pentru fiecare din cei care se gândesc serios să joace baschet pe viitor.„Sperăm ca 2013 să fie un an mai bun, având în vedere că echipa constănțeană de Liga Națională, BC Farul s-a mai întărit, sperăm să se salveze de la retrogradare. Ideea este că primul eșalon al baschetului național este un simbol pentru juniori, echipele de U14 s-au calificat mai departe la turneele superioare, grupa valorică A, și sperăm să fie un impuls pentru ei menținerea Farului în Liga Națională”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al Asociației Județene de Baschet Constanța, Valentin Negrea.La AJB Constanța sunt asociate cluburile CSS 1 Constanța, Athletic Constanța, Phoenix Constanța, Fly OC, Delfinul Constanța și Laguna, ultimele două nefiind înscrise în competițiile de nivel național, dar care sunt o bază de selecție pentru cluburile angrenate în competiții și de unde pot apărea jucători de valoare.Promovarea baschetului constănțean în 2013Pentru anul nou, AJB Constanța dorește să facă tot posibilul pentru a promova baschetul printre tinerii sportivi.„Vrem să organizăm câteva competiții pentru sportul de masă, grupe de vârstă 12, 14 ani, tocmai pentru a atrage cât mai mulți copii spre acest sport. Cu siguranță, vom organiza Cupa «1 iunie» și poate vom reedita Cupa «Toni Alexe». Înainte de sezonul competițional al juniorilor, am organizat o Cupă «Toni Alexe», dedicată acestui nivel de vârstă (n.r. - 12-14 ani) și sperăm să venim în ajutorul promovării baschetului în Constanța”, ne-a mai spus Valentin Negrea.În Constanța, baschetul a început să devină mai popular printre tineri, fie datorită evenimentelor care au promovat acest sport în ultima vreme, fie a mediatizării tot mai masive.„Spre deosebire de anii trecuți, avem de unde să scoatem baschetbaliști, însă trebuie să avem răbdare ca acești copii să crească. Baza foarte mare este în jurul vârstei de 14 ani, dar, din păcate, în România răbdarea lipsește”, a precizat directorul executiv AJB Constanța, Valentin Negrea.Tentațiile anti-sportive și abandonulDin nefericire pentru fenomenul baschetului și al sportului în general, mulți tineri preferă să abandoneze sau, mai mult, cad pradă tentațiilor nesănătoase.„Tentațiile sunt mari în ziua de azi. Într-adevăr, sunt copii care se apucă de acest sport, chiar talentați, iar după se lasă. În urmă cu câțiva ani, la CSS 1, era un jucător de lot național, în vârstă de 15-16 ani, care s-a lăsat. Deci, din acest punct de vedere, este greu să-i atragi pe copii spre baschet iar pe alții să-i menții. Cei care vin și vor să facă baschet cu adevărat, se văd și după cum se mișcă la antrenamente. Dar sunt alții pe care îi atragi greu și nici nu vin la antrenamente, chiar dacă au calități și ar putea să ajungă jucători”, a încheiat Valentin Negrea.