BC Farul se reuneşte astăzi la Compexul Sportiv Tomis

BC Farul se reunește astăzi la Compexul Sportiv Tomis

După o scurtă pauză de sărbători, Baschet Club Farul Constanța se reunește cu o parte din lot, astăzi, de la ora 18.00, la Complexul Sportiv Tomis.Astfel, constănțenii reîncep pregătirile și se preocupă deja de meciurile viitoare din campionat, însă într-o altă formulă decât cea de anul trecut, pe care l-au încheiat cu 15 înfrângeri din 14 meciuri. Noua formulă include un nou conducător de joc și două extreme.„Am luat un conducător de joc cu experiență în România, Tyron Mitchell și l-am eliberat pe Wallace. Am mai luat două extreme din Serbia, Nenad Markovic și Nenad Tomasevic”, a declarat tehnicianul BC Farul, Costel Cernat.De asemenea, la echipă se vor alătura și trei jucători din lotul U23, și anume Andrei Gavriliu, Bogdan Călin și Alexandru Dănilă.În privința sezonului și ceea ce va urma pentru echipă, banca tehnică este optimistă și speră ca echipa să reușească un parcurs mai onorabil.„Va fi o parte a sezonului foarte grea, dar tratăm totul cu mult optimism. Dacă ne refacem echipa, eu zic că putem să luptăm cu speranțe pentru play-out, care va fi în luna aprilie. Ne așteaptă meciuri grele, jucăm la Ploiești, după cu Mediaș, la noi, după la Timișoara, un meci foarte greu cu Timba, care am înțeles că s-a întărit cu 9 jucători străini, dar suntem optimiști, în sensul că ne-am refăcut echipa și mai avem câteva modificări de făcut. Vom vedea dacă ne permitem din punct de vedere financiar să mai facem și alte transferuri”, a declarat, pentru Cuget Liber, antrenorul principal BC Farul, Costel Cernat.BC Farul va juca primul meci din acest an pe 9 ianuarie, în compania celor de la CSU Ploiești, în deplasare.