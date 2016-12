Renăscută din propria-i cenușă

BC Farul are ca obiectiv promovarea în Divizia A

Readusă la viață în urma unui proiect îndrăzneț, echipa de baschet masculin BC Farul Constanța este pregătită să debuteze în Divizia B. În week-end, formația de pe litoral va disputa prima partidă oficială din acest sezon, pe care și-l dorește cât mai fructuos.Lotul echipei BC Farul are următoarea componență: Alexandru Olteanu, Sergiu Pop, George llie, Adrian Trandafir, Marian Minea, Bogdan Călin, Andrei Gavriliu, Claudiu Filip, Victor Grecu, Bogdan Drăguș, Ionuț Dănilă, Andrei Bucur, Vlad Ionescu, Robert Coconea, Nicolas Zisu și Vlad Marian. Antrenor principal este Costel Cernat, iar secund - Vasile Pașca.Costel Cernat a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că performanța nu se poate face în orice condiții: „Vrem să ajungem la un nivel ridicat de performanță și suntem convinși că, fără puțin efort, nu se poate face performanță”. Tehnicianul știe care sunt problemele din jocul echipei sale: „Trebuie să fim mai eficienți în aruncările de trei puncte, acest lucru este important în baschet. De asemenea, mai este de lucrat și în apărare”.La rândul său, căpitanul de echipă Marian Minea a afirmat: „Încet-încet, începem să arătăm ca o familie”.Obiectivul imediat al echipei este promovarea în Divizia A. „Vrem să intrăm rapid în Divizia A, bazându-ne cât mai mult pe jucătorii români. Nu știu cât crește baschetul românesc cu jucători de import”, a spus președintele clubului, P. Munteanu.Despre cum s-a reușit reînființarea echipei, președintele oficialul Farului a precizat: „Carol Dichiu (n.r. - fostul patron) ne-a predat clubul curat, fără datorii. În momentul de față, am luat-o de la 0. Am reușit să-i convingem pe oamenii din baschet să fie alături de noi”.Nu în ultimul rând, președintele Asociației Județene de Baschet Constanța, Ioan Adrian, a salutat revenirea unei echipe constănțene în Divizia B, încurajându-i pe cei din conducerea clubului să-și atingă obiectivele.v v vPartida pe care elevii lui Costel Cernat o vor disputa în compania celor de la CSM Focșani este programată sâmbătă, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor din Constanța. Următoarele meciuri pe care le vor juca baschetbaliștii constănțeni pe teren propriu vor fi găzduite de Sala Tomis din str. Flămânda. În condițiile în care intrarea este liberă, sunt așteptați la partida din week-end cât mai mulți iubitori ai baschetului.