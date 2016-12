BC Athletic, victorioasă în partida cu CS Agronomia 4-Sports

Echipa de baschet masculin BC Athletic Constanta s-a impus, ieri, la Sala Sporturilor, scor 68-54 (42-27), în fața celor de la CS Agronomia 4-Sports București, în prima etapă a Diviziei A.Încurajați frenetic de aproximativ 600 de suporteri, tinerii jucători antrenați de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici n-au arătat ca niște debutanți, reușind să se sincronizeze perfect în joc cu experimentații Liță, Isleam, Vlad sau Trandafir.„Mulțumesc tuturor celor care ne-au încurajat. Am avut parte de un public fantastic, sper să ne susțină așa la fiecare meci. Cu siguranță, ne-au ajutat în sfertul trei, când am cedat un pic teren, dar, datorită lor, am reușit să ne remontăm psihic și să terminăm partida la o diferență liniștitoare”, a declarat antrenorul Alexandru Olteanu.Etapa viitoare, duminică, 23 octom-brie, BC Athletic se va deplasa la Galați, pentru partida cu CS Phoenix.