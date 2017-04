Campionatul Național de baschet - juniori

BC Athletic U18, tot mai aproape de turneul final

Juniorii U18 de la BC Athletic Constanța s-au impus, sâmbătă, pe teren propriu, în fața celor de la Phoenix LPS Galați, scor 75-59 (42-38), în etapa a Xl-a a Campionatului Națio-nal de baschet, și sunt cu un pas mai aproape de calificarea la turneul final.Echipa pregătită de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici a bifat cel de-al 7-lea succes în grupă și se menține pe poziția a treia, ultima care asigură un loc la turneul final.„Ne așteptam să câștigăm această partidă, însă n-a fost un meci ușor. La pauză am avut doar patru puncte avans, s-a creat un pic de pericol, însă am discutat cu băieții și au pus în aplicare tot ce am stabilit. Efectul se poate vedea pe tabelă, o victorie la un avantaj liniștitor. Urmează o deplasare foarte grea la Sibiu, însă vom face tot posibilul să ne întoarcem cu o nouă victorie”, a declarat antrenorul Alexandru Olteanu.Punctele celor de la BC Athletic au fost reușite de Sergiu Ursu (17), Cătălin Miloș (17), Andrei Bercea (10), Andrei Oprean (8), Dinu Gavrilă (7), Radu Stan (6), Andrei Dumitrescu (6), Ionuț Neacșu (2) și Alexandru Unitu (2).În etapa viitoare, programată sâmbătă, 8 aprilie, constănțenii vor juca în deplasare, cu CSU Sibiu, în meciul care va decide ocupanta locului secund al grupei. În tur, la Sala Sporturilor, BC Athletic s-a impus la limită, scor 82-80.