BC Athletic U18, la o victorie distanţă de turneul final

Campionatul Național de baschet - juniori

BC Athletic U18, la o victorie distanță de turneul final

Juniorii de la BC Athletic Constanța vor susține un meci foarte important, vineri, de la ora 13, la Sala Sporturilor, împotriva celor de la CS Sevlar Ploiești, în penultima etapă a turneului semifinal din Campionatul Național de baschet U18.Cu un succes obținut contra prahovenilor, formația pregătită de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici își va asigura locul trei în grupă, implicit și calificarea directă la turneul final.În meciul tur, de la Ploiești, constănțenii s-au impus cu 72-64.„Adversarii noștri au un antrenor cu experiență, formează o echipă arțăgoasă și cu siguranță vom avea un meci greu și de data aceasta. Jucătorii au un moral bun, chiar dacă am pierdut partida de la Sibiu. Și acolo am jucat bine, însă așa a fost să fie, să ne învingă la limită. Este o oarecare presiune asupra noastră, dar suntem obișnuiți cu așa ceva, plus de asta, sper să avem de partea noastră și un public care să ne ajute să trecem cu bine peste acest test. Singura absență din lot este cea a lui Mario Takacs-Sixt. Acesta a revenit la antrenamente, însă nu ne-am dori să îl forțăm până nu suntem 100% siguri că e refăcut complet”, a declarat Andrei Talpeș, team manager BC Athletic Constanța.În cazul calificării, BC Athletic își va depune candidatura pentru a găzdui turneul final la Constanța, la începutul lunii mai.„Ne-am dori foarte mult să îl putem organiza la Constanța, însă această decizie nu ține de noi. Federația este cea care va hotărî clubul în măsură să organizeze această competiție”, a completat Andrei Talpeș.Clasament; 1. ACS 4Sports Agronomia București (24 p), 2. CSU Sibiu (21 p), 3. ABC Athletic Constanța (19 p), 4. CSS Bega Timișoara (18 p), 5. CS Mureșul Târgu Mureș (18 p), 6. Phoenix LPS Galați (15 p), 7. CS Spike București (15 p), 8. CS Sevlar Ploiești (14 p).