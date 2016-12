BC Athletic şi CSS 1 au făcut spectacol la „Memorialul Toni Alexe”

BC Athletic și CSS 1 au făcut spectacol la „Memorialul Toni Alexe”

Echipele constănțene de baschet BC Athletic și CSS 1 au reușit un parcurs bun la competiția internațională pentru juniori „Memorialul Toni Alexe”, organizată la sfârșitul săptămânii trecute, în memoria sportivului Antonio Alexe.Festivitatea de premiere s-a ținut, ieri, la Sala Sporturilor, acolo unde, timp de trei zile, cinci echipe s-au întrecut pentru obținerea trofeului.Concursul a fost câștigat de Laguna București, în urma finalei contra celor de la BC Athletic Constanța, încheiate cu scorul 61-49, în timp ce medaliile de bronz au revenit baschetbaliștilor de la CSS 1. La eveniment, au fost prezente mai multe personalități din lumea sportului constănțean, printre care reprezentanta COSR Elena Frîncu, directorul executiv al Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța, Claudiu Teliceanu, dar și Maria Horchi, mama lui Toni Alexe, care a făcut premierea sportivilor câștigători. Pe lângă titlul de campioni, bucureștenii au mai obținut și premiul pentru cel mai bun jucător al turneului (MVP), acesta fiindu-i acordat lui Daniel Ioniță. „Mă simt foarte bine că am câștigat, a fost un turneu greu, dar, prin dăruință, am reușit să ne impunem. Am încercat să pasez decisiv și să înscriu cât mai multe puncte pentru a reuși să fiu MVP. Pe viitor, îmi doresc să ajung în cea mai puternică ligă de baschet din lume: NBA!”, ne-a spus jucătorul Lagunei București, Daniel Ioniță.Toni Alexe s-a născut la Constanța, pe 21 decembrie 1969, și a fost considerat unul dintre cei mai buni baschetbaliști români ai ultimilor 20 de ani. Printre echipele la care a evoluat în campionatul intern, se numără: Farul Constanța, Dinamo IMPS Oradea și CSU Asesoft Ploiești. A jucat și în campionatul Ungariei la: Szolnoki Olaj, Sopron, Fehervar și FC Szombathely. Toni Alexe s-a stins din viață pe 21 ianuarie 2005, în urma unui cumplit accident de circulație.