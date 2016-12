BC Athletic s-a calificat la turneul semifinal

4

Incredibil

Nu imi vine sa cred ce citesc. manastireanu, care si-a facut club sprijinit de negrea, scuipa acum in directia celor care l-au ajutat. manastireanu, care il acuza pe ion adrian ca fura banii asociatiei in cardasie cu francu, il pupa acum in c... incredibil ce caracter are individul asta ! cred ca are o problema si cu parintii, pe care i-a ameit ca o sa iasa campion, national, european, mondial, planetar, interplanetar, galaxial... baiatule, dute in alta parte unde munca ta nu va fi umbrita de mafiotii din constanta.. meriti mai mult, poate chiar o camasa de forta ..