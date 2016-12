BC Athletic revine la Bucureşti cu gândul la victorie

Liga 1 la baschet

BC Athletic revine la București cu gândul la victorie

Echipa masculină de baschet BC Athletic Constanța va juca, sâmbătă, 3 de-cembrie, de la ora 14, în deplasare, pe te-renul celor de la ACS Agronomia 4Sports București, în cadrul etapei a Vlll-a a Ligii 1.Formația pregătită de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici își dorește să reediteze performanța din partida tur, atunci când s-a impus cu 68-54, la Sala Sporturilor.„Băieții sunt extrem de motivați să facă o partidă bună. Am profitat și de aceaste zile libere pentru a face câte două antrenamente. Nu am vrut să se deconecteze în vreun fel de la importanța acestei partide. Chiar dacă am reușit să ne impunem în tur, sunt sigur că va fi o partidă dificilă și va trebui să fim foarte atenți. Ar fi extrem de importantă victoria pentru îndeplinirea obiectivelor noastre”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Andrei Talpeș, team manager BC Athletic Constanța.Va fi prima rundă din retur, iar inevitabil apar calculele în economia luptei pentru promovare. Primele două echipe se vor califica în turneul semifinal, plus două din cele trei echipe clasate la finalul grupelor pe locul al treilea, cu mențiunea că echipele satelit nu au drept de calificare la acest turneu.Astfel, din Grupa a lll-a, din care face parte BC Athletic, nu au drept de promovare Steaua CSM EximBank 2, CS Phoenix 2 Galați și CS Dinamo București. La un calcul simplu, constănțenii au șanse de calificare, însă o victorie cu ACS Agronomia 4Sports București ar fi vitală.„Ne gândim și la turneul semifinal, dar este foarte dificil să ajungem acolo. Ar fi o experiență inedită pentru noi, din care am avea doar de câștigat”, a completat Andrei Talpeș.