BC Athletic pregăteşte noul sezon fără grija banilor. "Este adevărat că şi pretenţiile au crescut"

BC Athletic pregătește noul sezon fără grija banilor. "Este adevărat că și pretențiile au crescut"

Conducerea echipei de baschet masculin BC Athletic Constanța pregătește în detaliu cel de-al doilea sezon al tinerei formații în Liga l (al doilea eșalon), care va debuta la începutul lunii octombrie.Anul trecut, constănțenii au reușit o figură foarte frumoasă în eșalonul secund, cu victorii împotriva unor formații mult mai experimentate. De asemenea, au făcut un turneu final al Campionatului Național de Baschet U18 excelent, acolo unde s-au dovedit cea mai valoroasă echipă din provincie.Jucătorii au acumulat experiență, au crescut nivelul de joc, dar la fel au crescut și pretențiile staff-ului constănțean. „Este adevărat că am intrat în al doilea an, iar pretențiile au crescut. Acum știm unde avem de lucrat și ce trebuie să facem pentru a fi mai buni ca anul trecut. Obiectivul nostru este să dăm încredere tinerilor jucători ai Constanței. Avem sub monitorizare cei mai de perspectivă baschetbaliști din județ și este posibil să mai aducem câțiva dintre ei la echipă. De asemenea, avem nevoie și de jucători cu experiență, care să ne ajute în momentele grele al partidelor. Ne bazăm, în continuare, pe constănțenii Adrian Trandafir, Vlad Mihai și Alexandru Liță, dar este posibil să mai apară și alții, la fel de valoroși”, a declarat team managerului de la BC Athletic, Andrei Talpeș.Singurul jucător ce va părăsi „corabia” BC Athletic este Ionuț Neacșu, care va urma studiile unei facultăți din București, acolo unde va încerca să-și găsească și un angajament printre formațiile din capitală.Luni, Consiliul Local Municipal al Constanței a aprobat proiectul privind alocarea sumei de 800.000 lei (175.000 euro) celor de la BC Athletic pentru acoperirea cheltuielile aferente noului sezon competițional. Veste excelentă pentru întreaga familie a baschetului constănțean. Team managerul constănțenilor, Andrei Talpeș, a mulțumit autorităților locale pentru susținerea arătată. O mare parte din jucători se află la vârsta majoratului, atunci când banii devin o problemă majoră în viața multora. Astfel, în noile contracte ce urmează a fi semnate, Andrei Talpeș caută să scape de acest pericol, oferind bonusuri de performanță. Fiecare sportiv va avea o indemnizație lunară de 600 lei, dar va avea stipulate și prime la victorie de încă 600 lei.„Lipsa banilor a fost întotdeauna o problemă. În țara noastră, sunt tot mai mulți sportivi valoroși care renunță din cauza acestora. Așa că vom încerca să ne motivăm jucătorii oferindu-le bonusuri de performanță atractive. Dacă pot să câștige trei partide într-o lună, în Liga l, înseamnă că merită toți banii promiși. Vrem să îi responsabilizăm și să-i facem să înțeleagă faptul că sunt nevoiți să muncească din ce în ce mai mult. Dacă sunt buni, banii vor veni cu siguranță, din ce în ce mai mulți”, a completat Andrei Talpeș. Banca tehnică a constănțenilor va fi formată, și în acest an, de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici. De altfel, Alexandru Olteanu va antrena și echipa națională de baschet a României U16, la Campionatul European, ce va avea loc la Sofia (Bulgaria), în perioada 10-19 august. Din lot va face parte și jucătorul celor de la BC Athletic Constanța, Alexandru Unitu.