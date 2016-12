BC Athletic îşi doreşte un debut cu dreptul, în Liga 1 de baschet

1

Performanta

Da, ma rog, frumoase intentii, dar azi ca sa fii competitiv nu prea mai faci mare branza doar cu jucatori locali (sau romani). Daca vrei performanta, iti trebuie straini (in principal americani, dar si sarbi sau alte nationalitati din ex-Iugoslavia, cel putin). Asa ca pentru moment, merg doar constanteni, dar daca se vrea un proiect pe termen lung, serios, cu prezenta (si rezultate!) in Prima Liga, trebuie gandit conform realitatii de astazi. Daca vrem doar "sport de duminica" atunci nu prea are rost sa ne agitam...oricum, multa bafta in campionat!