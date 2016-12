Liga 1 la baschet

BC Athletic, înfrângere în deplasarea de la Brăila

Echipa masculină de baschet BC Athletic Constanța a fost învinsă, în deplasare, pe terenul celor de la CS Cuza Sport Brăila, scor 41-84, în cea de-a patra etapă a Ligii 1, Grupa a lll-a.Pe malul Dunării, trei tineri jucători și-au făcut debutul în echipa pregătită de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici. Ionuț Neacșu a revenit după o lungă accidentare și a reușit să bifeze prima prezență în Liga 1, alături de Rareș Coman și Sever Coman. Meciul a fost unul extrem de dificil, diferența fiind făcută în bună măsură de faptul că echipa brăileană este formată din jucători cu experiență, localnici, dar și americani, locali, plus jucători din naționala de baschet 3 la 3 a României.„A fost un meci bun pentru juniorii noștri, din care avem ce învăța. Am făcut multe lucruri bune, mai ales în ofensivă, și consider că suntem pe drumul cel bun”, a declarat antrenorul BC Athletic, Alexandru Olteanu.Pentru BC Athletic Constanța, au punctat: Adrian Trandafir (9), Alexandru Liță (8), Mario Takacs-Sixt (6), Cătălin Miloș (5), Sergiu Ursu (3), Ionuț Neacșu (3), Sever Coman (3), Andrei Oprean (2), Rareș Mocanu (2).Următorul meci pentru constănțeni este programat duminică, 13 noiembrie, pe teren propriu, împotriva celor de la Politehnica Iași, considerată una din cele mai puternice echipe ale Grupei a lll-a.