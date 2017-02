BC Athletic Constanţa termină sezonul cu o înfrângere

Liga 1 la baschet masculin

BC Athletic Constanța termină sezonul cu o înfrângere

Echipa masculin de baschet BC Athletic Constanța a fost învinsă, duminică, la Sala Sporturilor, cu scorul de 68-81 (42-54), de Dinamo ll București, în ultima etapă a returului Ligii 1.Ca și în partida tur, câștigată de bucureșteni cu 74-65, dinamoviștii au apelat la jucătorii din Liga Națională, iar evoluția acestora a fost decisivă în economia jocului.La finalul partidei, antrenorul formației constănțene, Alexandru Olteanu, și-a asumat întreaga vină pentru acest eșec.„Cu siguranță, am fi putut să câștigăm dacă eram mai atenți. Am făcut, probabil, cel mai slab joc defensiv al sezonului. Dinamoviștii au prins o zi foarte bună, sunt tineri foarte talentați și au profitat. Îmi asum vina pentru această înfrângere, nu am pregătit meciul așa cum trebuia. Ne rămâne, ca obiectiv, calificarea la turneul final al Campionatului Național U18, unde vrem să facem o figură frumoasă”, a declarat Alexandru Olteanu.Punctele gazdelor au fost reușite de Adrian Trandafir (17 p), Vlad Mihai (16 p), Alexandru Liță (13 p), Șenai Isleam (5 p), Andrei Bercea (5 p), Sergiu Ursu (4 p), Mario Takacs-Sixt (3 p), Andrei Oprean (3 p) și Ionuț Neacșu (2 p).Clasament: 1. Cuza Sport Brăila (23 p), 2. Politehnica Iași (22 p), 3. Steaua CSM EximBank 2 (19 p), 4. Agronomia 4 Sports București (17 p), 5. BC Athletic (16 p), 6. Dinamo ll București (15 p), 7. CS Phoenix 2 Galați (14 p).