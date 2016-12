BC Athletic Constanţa debutează, duminică, în DA de baschet

BC Athletic Constanța debutează, duminică, în DA de baschet

Revenită pe scena baschetului profesionist românesc, BC Athletic Constanța și-a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, ultimele gânduri înaintea debutului în Divizia A, ce va avea loc duminică, 16 octombrie, de la ora 13, în Sala Sporturilor, împotriva celor de la CS Agronomia 4 Sports București.Antrenorii Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici se vor baza în acest sezon competițional pe un lot format preponderent din jucători foarte tineri, crescuți de clubul constănțean, dar vor beneficia și de ajutorul experimentaților Adrian Trandafir (28 de ani), Alexandru Liță (29 de ani), Mihai Vlad (26 de ani) și Șenai Isleam (39 de ani, 2.17 metri), foști componenți ai BC Farul sau cum este cazul lui Isleam, al echipei naționale a României.Antrenorul principal Alexandru Olteanu a obținut, vineri, licența de antrenor A, având cel mai mare punctaj dintre toți cei 40 de concurenți, însă nu are timp de sărbătorit. Toate gândurile sale sunt îndreptate către partida de duminică.„Vrem să facem o figură frumoasă și să câștigăm prima partidă oficială din acest sezon. Ne așteaptă un meci greu, însă mă bazez pe pofta de joc și talentul acestor copii. Și cei de la Agronomia au o filozofie apropiată nouă, cu jucători foarte tineri, campioni ai României la juniori sub 18 ani. Obiectivul nostru este clar - construirea unei echipe competitive. Vrem ca în următorii trei ani să ajungem la un nivel care să ne permită promovarea. Sperăm ca duminică publicul să fie alături de noi și să ne susțină. Împreună suntem mai puternici”, a declarat Olteanu.Din lotul de 21 de jucători, 17 sunt încă juniori și vor juca în acest sezon și în Campionatul Național de juniori U18. Primul meci al acestora este programat sâmbătă, de la ora 10.30, în Complexul Sportiv „Tomis” din strada Flămânda, împotriva celor de la CSS 1. „Suntem emoționați înaintea primului meci în Divizia A. Niciunul din colegii mei mai tineri nu a jucat vreodată împotriva unei echipe de seniori. Vrem să ne adaptăm rapid și să ne impunem jocul. Punctul nostru forte, de obicei, era viteza. Nu am avut parte de talie și ne foloseam foarte mult de agilitate. Acum, odată cu venirea celor doi centri Liță și Isleam, putem să variem stilul și să profităm de înălțimea lor sub panou”, a declarat unul din cei mai promițători tineri jucători ai clubului, Dinu Gavrilă.BC Athletic Constanța face parte din Grupa C, alături de CS Politehnica Iași, CSA Steaua București, CS Phoenix Galați, CS Agronomia 4-Sport București, CS Cuza Sport Brăila și CS Dinamo 2 București.