Baza sportivă "Triunghi" va intra în reabilitare

DJST Constanța continuă campania de reabilitare a bazelor sportive din oraș, aflate în paragină.Directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, Claudiu Teliceanu, a luat atitudine și, împreună cu o firmă de salubrizare și experți tehnicieni, a demarat un proiect prin care terenurile de sport să revină în parametri optimi.„Lucrările la terenul de rugby din complexul «Badea Cârțan» continuă. Am anunțat de ceva timp faptul că dorim să aducem stadionul la standarde corecte de funcționare. Am curățat împrejurimile de ierburi, acum am primit oferta pentru igienizarea pe întreg teritoriul stadionului. După Paște, vom avea o nouă acțiune în forță. Am apelat la un specialist inginer care să ne ajute în reconsolidarea tribunelor, facem calcule pentru instalarea gardului și porții de acces, căutăm felul de zgură potrivit și sperăm ca până pe 1 iunie să devină funcțional. Imediat ce vom termina aici, ne vom apuca de baza «Triunghi» de pe strada Caraiman, unde vom face aceleași demersuri pentru reintegrarea terenului în circuitul sportiv constănțean”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Claudiu Teliceanu.Acesta a ținut să clarifice și ultimele zvonuri referitoare la faptul că cei din conducerea clubului FC Farul doresc ca actualul stadion de pe strada Primăverii să se numească „Dumitru Antonescu”, în memoria fostului fotbalist constănțean decedat luni, într-un spital din București.„Nu știu prea multe detalii despre acest subiect. Înțeleg că, în urma unei ședințe în cadrul clubului, au spus că ar fi bine să se întâmple acest lucru. Oficial, pe adresa DJST-ului nu a ajuns niciun document prin care să-și exprime intenția de schimbare a numelui stadionului. Este o inițiativă frumoasă, în semn de omagiu pentru ce a reprezentat Dumitru Antonescu pentru fotbalul constănțean, dar momentan nu este nimic oficial”, a explicat Teliceanu.