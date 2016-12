Baza sportivă a FC Farul va trece la administraţia locală, care vrea să înfiinţeze un club nou

Baza sportivă a FC Farul va trece la administrația locală, care vrea să înființeze un club nou

Autoritățile locale au anunțat, ieri, eșecul negocierilor cu patronatul FC Farul, CJC declarându-și disponibilitatea de a forma un club nou. FC Farul va pierde și baza sportivă, DSJ Constanța demarând procedurile de a o trece în administrarea Consiliului. „Azi (n.n. - ieri), FC Farul este mort și neîngropat. FC Farul nu mai există”, a declarat Cristinel Dragomir, vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța, care a anunțat că trata-tivele cu patronatul FC Farul nu au dus la niciun rezultat, astfel că CJC nu se poate implica la club. Conținutul discuțiilor CJC - Farul au fost făcute publice ieri într-o conferință de presă, la care, pe lângă reprezentatul Consiliului, a mai participat Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanța, alături de colegi de-ai săi de la Direcție, și Ion Constantinescu, Dumitru Antonescu, Mihai Turcu, Eugen Șovăilă și Grigorie Tudor, antrenorii de la centrul de copii al Farului. La discuții au asistat și câteva zeci de suporteri ai Farului. Neconcordanțe între sume „De două săptămâni încercăm să aflăm ce înseamnă Farul astăzi. A trebuit să smulgem cu cleștele informații și documente. Am discutat că am vrea să ne băgăm, dar ne-ar fi convenit o construcție de la zero, fără datoriile actuale, care sunt imense: de ordinul zecilor de miliarde de lei vechi către jucători, aproape două milioane de euro către furnizori, în total peste o sută de miliarde de lei vechi (n.n. - în jur de 2,5 milioane de euro)”, a spus Dragomir. Avem îndoieli însă în privința acestei sume, întrucât, după infor-mațiile noastre, datoriile clubului, care îl pot duce la dezafiliere, sunt în jur de 1 milion de euro, sumă care scade la circa 500.000 de euro, întrucât în club mai sunt de intrat 450.000 de euro de la Internațional Curtea de Argeș și FC Vaslui. Nu poate Constanța să se mobilizeze pentru jumătate de milion de euro, astfel încât Farul, club cu o istorie de 90 de ani, să poată funcționa în continuare? Șunda contra Grigoraș În condițiile în care, spune Dragomir, actualul patronat nu a găsit soluția de a scăpa de datorii, CJC s-a reorientat către înființarea unui club nou. „Actualii patroni au înființat o nouă societate, FC Farul 1920, dar care nu mai are stadion și nici dreptul de a juca în Liga a II-a. Am discutat cu Mircea Sandu, președintele Federa-ției Române de Fotbal, și nu există nicio soluție ca un club care poartă în nume Farul să scape de datorii. Iar pe praful acesta nu văd cine să dea banii. Astfel că suntem disponibili să formăm o echipă nouă și să o luăm de jos, urmând ca apoi să încer-căm să recuperăm emblema, culorile și numele Farului. Zilele acestea, vom discuta în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean care sunt condițiile și ce implică să creăm un club nou, astfel încât poate putem să tratăm subiectul în ședința de Consiliu de joi. Conform regulamentului, trebuie să înscriem clubul nou în ultima treaptă competițională. Vom căuta apoi să fuzionăm cu altă echipă, ca să putem promova în scurt timp”, a mai spus Dragomir. Noul club ar putea să fuzioneze fie cu o echipă de Liga a III-a (și să joace în Liga a III-a), fie cu una de Liga a II-a, vorbindu-se de Săgeata Stejaru, cu care CJC a și purtat de altfel discuții. „Tulcenii sunt interesați și ne-au făcut o ofertă mai mult decât rezonabilă. Ei să suporte cheltuielile cu sportivii, iar noi cu baza materială și cu deplasările, dar noi urma să plătim la anul, în iunie, numai în condițiile în care promovam. Sunt neînțelegeri însă în privința antrenorului, ei îl vor pe Aurel Șunda, noi pe Grigoraș”, a detaliat vicepr-eședintele CJC. Dragomir a mai spus că numele noii echipe ar putea fi ori Municipal Constanța, ori FC Constanța (care este luat deocamdată, dar cei care îl dețin l-ar putea ceda noii echipe). Oricum, și într-un caz (doar club nou-înființat) și în altul (club nou înființat plus fuziune) obținerea actelor durează și, cum e deja târziu, e de urmărit dacă și cum va evolua doritul nou club în ediția 2010/2011 de campionat (oricare ar fi eșalonul). De cealaltă parte, patronul FC Farul, Giani Nedelcu, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că „indiferent de ultimele evenimente, noi vom continua, într-o formă sau alta. Vedem săptămâna aceasta ce vom reuși. Aș fi venit și eu la conferința de presă, dar invitația a fost evazivă, prin telefon. De ce nu s-a trimis invitație la club?”. „Dacă avea curaj și era bărbat, Nedelcu venea aici. A spus că nu poate, că e la Brăila”, a replicat Elena Frîncu. „FC Farul nu are dreptul să se înscrie în campionat“ La momentul actual, FC Farul se află într-o postură de neinvidiat: nu mai are jucători, a rămas cu datoriile, de care nu poate scăpa printr-un nou club care să conțină numele Farul, iar baza sportivă îi va fi luată, după cum a anunțat, tot ieri, Elena Frîncu. „După ce am primit o adresă de la FRF, care anunță că, întrucât nu s-au plătit banii către Pașcovici, Gosic și Barbu (era și Rusmir pe listă, dar am înțeles că în cazul lui s-a rezolvat), echipa nu are dreptul să se înscrie în campionat, am vorbit la Federație, iar sfatul lor a fost să îi luăm Farului folosința gratuită a bazei, pe care să o transferăm auto-rităților locale”, a declarat Elena Frîncu. Următorul pas a fost adresa DSJ nr. 3164 / 9.07.2010 către CJC, în care se menționează că „urmare a falimentului clubului Farul, DSJ Constanța, în calitate de administrator al stadionului, conform Legii 213/1998, a Legii Sportului nr. 69/2000 și a H.G. 666 / 12 iulie 2001, vă roagă să supuneți spre aprobare CJC trecerea cu H.G. a stadionului Farul și a pistei de atletism cu anexele aferente în administrarea CJC”. După ce va fi aprobată în ședință de Consiliu, cererea va fi trimisă mai departe Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru a se oficializa atribuirea prin Hotărâre de Guvern. Dragomir a spus că încă nu s-a hotărât care Consiliu, Județean sau Local, va prelua baza.