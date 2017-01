Potrivit Elenei Frîncu, reprezentantul legal al DSJ Constanța,

Baza sportivă a FC Farul ar putea ajunge la comunitatea locală

Elena Frîncu a declarat că nu poate accepta ca patrimoniul statului să se degradeze, astfel că a dat termen până la finele lunii pentru ca patronii clubului să găsească soluții pentru întreținerea bazei. „DSJ, ca administrator al statului în teritoriu, nu poate sta impasibilă să vadă cum se duce pe apa gârlei un patrimoniu care valorează opt milioane de euro. Prin Hotărârea de Guvern din 11 iulie 2001, stadionul a fost dat în folosință gratuită FC Farul, clubul având ca obligații să plătească salariații de între-ținere, să execute anual lucrări de modernizare, să întrețină baza și să plătească utilitățile. Cu vechea conducere nu am avut nicio problemă în nouă ani. DSJ nu-i poate reproșa nimic fostului patron, Gheorghe Bosîn-ceanu, care a respectat contractul. Acest lucru nu se întâmplă însă de un an, de când Farul a fost preluat de către noul finanțator. DSJ pune în discuție doar viitorul unui patrimoniu, pentru că avem obligația morală, și ca lucrători la stat, să nu lăsăm să se distrugă într-un an cât au investit alții în nouă”, a declarat, ieri, Elena Frîncu, reprezentantul legal al Direcției pentru Sport a județului Constanța. A luat legătura cu Doina Melinte Elena Frîncu spune că a avut multe discuții cu Giani Nedelcu, patronul Farului, pe tema întreținerii bazei sportive, dar că nu mai poate aștepta, astfel că a dat un ultim termen, 30 iunie a.c., pentru ca șefii clubului să găsească soluții prin care să se poată achita de sarcini. Altfel, va cere Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să treacă baza la comunitatea locală. „Să facă chetă, să facă teledon, ce vor ei, dar, dacă situația nu se va rezolva până la finele lunii, de comun acord cu Consiliul Județean și cu Primăria, vom face o adresă către minister prin care să treacă baza la comunitatea locală, iar comunitatea să facă ce vrea cu ea, să o pună la dispoziția copiilor, a unor cluburi, etc. Am luat deja legătura cu Doina Melinte, m-am adresat și Consiliului Județean, iar azi (n.n. - ieri) am o întâlnire la Primărie. Fac apel la constănțeni, la fotbaliști, nu se poate aștepta susținerea statului în privința activității fotbalistice. Fotbalul nu are nevoie de vorbe, ci de bani, ca să-și plătească datoriile. Trebuie găsiți oameni care să pună banii jos. Actualii patroni au spus că se retrag, dar cine vine?”, a mai spus Elena Frîncu. „Avem probleme doar cu apa” În replică, Giani Nedelcu, patronul Farului, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că singura problemă cu care „marinarii” se confruntă la stadion e lipsa apei. „Baza sportivă a Farului e în stare foarte bună, nu se deteriorează. E îngrijită de 15 muncitori. Iar contractul a fost respectat. Baza este în folosința gratuită a Farului, nu a Săgeții Stejaru sau a altor echipe. Să ni se spună ce trebuie să facem până pe 30 iunie. Singura problemă o avem cu apa. Pe 1 martie, autoritățile locale au promis că ne ajută în această privință, dar apoi au oprit furnizarea. Însă vom rezolva și această problemă, vom face puțuri proprii. Astăzi (n.n. - ieri), am adus mașini de pompieri pentru a uda gazonul”, a replicat Giani Nedelcu. „În condițiile în care sunt datorii foarte mari, RAJA nu avea cum să nu taie apa”, a mai spus Elena Frîncu.