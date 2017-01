„Batem FC Argeş“

Băgați ieri în ședință de antrenori, fotbaliștii Farului au spus că, sâmbătă, vor obține prima victorie după 78 zile de „secetă“

„Batem FC Argeș“

Deși, în ultimele 12 meciuri de campionat, au înregistrat 11 înfrângeri și un egal, contraperformanță care i-a dus la câțiva centimetri de retrogradare, jucătorii Farului sunt încrezători că, în disputa de la Constanța cu piteștenii, vor pune punct perioadei negre. În retur, Farul a luat doar patru puncte din 39 posibile! Constănțenii nu au mai cunoscut gustul victoriei de pe 28 februarie, când băteau cu 2-0 acasă „lanterna roșie” Gloria Buzău. După care a urmat dezastrul. Doar un egal în 12 meciuri de Liga 1, restul înfrângeri. Câteva puncte s-au pierdut și pe mâna arbitrilor, în partide în care Farul a jucat ceva, dar au fost și destule meciuri în care greșelile individuale (multe dintre ele, de-a dreptul hilare), ratările monumentale, lipsa de angajament și combativitate și blazarea din joc le-au scor peri albi suporterilor. Consecință firească, Farul a intrat până-n gât la retrogradare, logodindu-se chiar cu locul 16, iar șansele de a evita Liga a II-a în urma rezultatelor înregistrate se apropie de zero. Mai mult, dacă, vineri, Poli Iași câștigă meciul de acasă cu Gaz Metan, iar, până la ora partidei, Farului nu-i parvine de la TAS un verdict favorabil în cazul „Nocturna”, dobrogenii retrogradează și matematic. Toate acestea i-au determinat pe antrenorii constănțeni Cristi Cămui, Lucian Marinof și Sevastian Iovănescu să convoace o ședință în vestiar, ieri, timp de o oră, înaintea primului antrenament. „Le-am reproșat jucătorilor marile erori individuale și colective din ultimul timp, ratările monumentale și lipsa dăruirii din joc, pe care noi am încercat să le-o imprimăm, dar care, pe teren, le-a lipsit. Băieții au spus că au o problemă de ordin psihologic, fiind cu moralul la pământ după atâtea eșecuri la rând. Însă, prin vocea lui Gerlem, au promis că se vor mobiliza și vor câștiga meciul cu FC Argeș”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristi Cămui, consilierul tehnic al Farului. Jucătorii constănțeni intră în cantonament pentru disputa cu argeșenii în această seară, cu trei zile înainte de partidă, așa cum s-a stabilit după eșecul de la Galați. Trei noutăți la antrenamentul de ieri Ieri, fariștii au efectuat două antrenamente, ambele pe terenul secund. Au participat 24 de jucători, cu trei mai mult decât luni. Noutățile au fost Rusmir (revenit din Serbia), Păcuraru și Daniel Florea. După mult timp, portarul Adrian Vlas s-a antrenat normal și are șanse de a fi apt de joc pentru meciul de sâmbătă. Pantelie în schimb a acuzat unele dureri la inghinali și a încheiat mai devreme ședința de pregătire.