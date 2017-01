Bătaie între faristul Cosmin Paşcovici şi Sorin Mihăilescu

Bătaie între faristul Cosmin Pașcovici și Sorin Mihăilescu

Atmosfera extrem de tensionată de la Farul face noi victime. După ce, joi, directorul tehnic Dennis Șerban și-a dat demisia, a doua zi, vineri, a curs sânge, în urma unui incident între un fotbalist și șeful fanilor. Vineri la prânz, în momentul în care se întorceau de la antrenamentul pe care îl efectuaseră pe terenul secund, „marinarii” au asistat, înmărmuriți, la o scenă incredibilă: fundașul stânga Cosmin Pașcovici, de la Farul II, și liderul fanilor constănțeni, Sorin Mihăilescu, se certau, Pașcovici fiind plin de sânge, în urma unor lovituri primite. Motivul pentru care s-a ajuns la pumni îl reprezintă banii pe care trebuia să-i primească Pașcovici de la Farul, conform reeșalonării. Mihăilescu susține că atât el, cât și Cosmin s-au lovit, jucătorul pornind însă incidentul, în vreme ce fundașul a spus că șeful suporterilor l-a bătut. „Eu sunt de dimineața până seara la club, iar azi (n.n. - vineri), m-am întâlnit cu Pașcovici. Eram doi, eu și un alt băiat din galerie, și i-am spus lui Cosmin că dacă noi, suporterii, reușim să strângem bani, acceptă mai puțin? Răspunsul a fost negativ, spunându-ne că îi vrea pe toți. Apoi a sunat la București și a informat că nu și-a primit banii. Eu i-am spus apoi «Ce mașină frumoasă ai!», iar el «Ce faci, mă ameninți, vrei să mi-o spargi?», venind amenințător spre mine. Între noi s-a interpus un jucător de la Farul II, Andreas Loch, iar eu l-am împins pe Pașcovici, moment în care el a dat cu pumnul. Apoi ne-am lovit reciproc, de câte 2-3 ori, câștig de cauză având eu”, a declarat șeful suporterilor. „Mihăilescu m-a amenințat și a sărit la bătaie, nu vedeți cum arăt? El a început, iar apoi m-a bătut, sunt și martori. Cum adică, eu sar la bătaie și tot eu o încasez? Îl voi da în jude-cată. Vor decide organele abilitate cine e de vină. Eu am sunat la București doar să întreb care e situația cu banii”, a declarat Pașcovici, căruia „marinarii” i-au luat partea, verbal, reproșându-i lui Mihăilescu că s-a ajuns prea departe și că nu trebuia să cadă victimă Pașcovici situației grele de la club. Jucătorul l-a sunat și pe patronul Farului, Giani Nedelcu, iar luni își va scoate certificat medico-legal, după ce, vineri, a depus plângere la Poliție. La locul incidentului a sosit și un echipaj de Poliție (chemat de Pașcovici), care a cules primele date. „Urmează ca cei doi să fie audiați”, au spus polițiștii. Mihăilescu a declarat că și el l-a reclamat pe Pașcovici. „Am depus plângere la Poliție și mă duc să-mi scot și certificat medical. Și mie mi-a curs sânge, dar m-am spălat, nu am vrut să pozez în victimă ca Pașcovici. Sunt zgâriat pe gât, pe nas și am buza spartă. Eu am vrut să chem primul Poliția, dar Pașcovici mi-a luat-o înainte”, a spus Mihăilescu. Jucătorul a fost luat de la stadion cu mașina de soție (care a venit și cu copilul), Adina Pașcovici având un schimb de replici cu Mihăilescu, pe care l-a acuzat că i-a amenințat familia și înainte. „Poate o dau și pe ea în judecată, pentru calomnie”, a răspuns șeful fanilor.