Baschetul ţine capul de afiş la Cupa Unirii

Baschetul ține capul de afiș la Cupa Unirii

Ca în fiecare an, constănțenii sărbătoresc și prin sport ziua de 24 Ianuarie. În programul Cupei Unirii, în care sunt angrenați elevi din ciclul gimnazial și liceal, se regăsesc întreceri la mai multe discipline, cele mai atractive anunțându-se cele de baschet. La Cupa Unirii, baschetul are un statut aparte. În premieră, va avea loc un turneu organizat de Fly OC (un club nou înființat), în parteneriat cu DSJ Con-stanța și Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius”. „Copiii sunt foarte bucuroși să participe la concurs. În total, se vor întrece șapte echipe, de baby-baschet și mini-baschet, fete și băieți, de la clubul nostru și de la BC Athletic. Meciurile se vor desfășura sâmbătă, 23 ianuarie, și duminică, 24 ianuarie, la sala de sport a Școlii nr. 7 „Remus Opreanu“ din Constanța, în sistem eliminatoriu”, a declarat, în conferința de presă organizată, ieri, la Complexul Sport din strada Cuza Vodă, președintele Fly OC, Cătălin Oprea. Un alt turneu de baschet juvenil va avea loc, duminică, de la ora 10.00, la sala de sport a Grupului Școlar „Lazăr Edeleanu” din Năvodari, organizator fiind clubul Laguna. Întreceri sub genericul Cupei Unirii, la diferite discipline, mai sunt programate la Școala nr. 33 „Anghel Saligny” și la Școala Mereni, iar la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, vor intra în competiție jucătorii de tenis de masă. Tot în week-end, se vor mai disputa partidele Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, faza județeană, la volei, fete și băieți (gimnaziu - sâmbătă, la sala Grupului Școlar Telecom; licee - sâmbătă, la sala Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”), la handbal, fete și băieți (gimnaziu urban - sâmbătă, la sala Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”), și la baschet, fete și băieți (licee urban - duminică, la sala Liceului Teoretic „Ovidius”). Competițiile sunt organizate de Inspectoratul Școlar Județean, în parteneriat cu Direcția pentru Sport a Județului Constanța, care suportă cheltuielile de arbitraj, asistență medicală, chiriile sălilor și fondul de premiere). 25 ianuarie, zi decisivă pentru CSM Medgidia Directorul coordonator al DSJ Constanța, Elena Frîncu, a declarat că, în data de 25 ianuarie, la ora 16.00, la Primăria Municipiului Medgidia, va avea loc o întâlnire între reprezentanții administrației locale, ai DSJ și ai clubului CSM, cu scopul de a salva clubul fanion al localității. „Handbalul a dat faliment, și această secție, și cea de fotbal au fost anunțate de Fisc că au acumulat datorii foarte mari. Trebuie convocată Adunarea Generală, să vedem ce-i de făcut. Nici eu, nici cei 14 membri fondatori care alcătuiesc Consiliul de Administrație nu putem fi indiferenți”, a spus Elena Frîncu.