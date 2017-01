Baschetul constănţean renaşte odată cu Phoenix

Baschetul constănțean renaște odată cu Phoenix

La ora actuală, baschetul constănțean se aseamănă izbitor cu un pacient aflat în comă. La limita dintre viață și moarte, se zbate și se luptă să supraviețuiască. Baschetul are nevoie de un „moment zero”, care poate fi marcat de Clubul Sportiv Phoenix. Deși apărut recent în peisajul sportului constănțean, clubul Phoenix n-a pierdut vremea și s-a organizat rapid, înființând patru centre de pregătire - la Școala nr. 29 „Mihai Viteazu”, Universitatea „Ovidius” / Facultatea de Educație Fizică și Sport (baza nautică), Liceul teoretic „Lucian Blaga” și Grupul Școlar „C.A. Rosetti” din Constanța -, unde se antrenează, la ora actuală, 60 de copii. „Am organizat acțiuni de selecție în școlile din oraș, iar în curând, vom lărgi aria, mergând în căutare de talente și în instituțiile de învățământ din județ. Vrem să punem bazele unui nucleu puternic la Mangalia, sperăm să fim sprijiniți de autoritățile de acolo”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Phoenix, Cristian Mânăstireanu. Tânărul conducător de club a explicat și strategia pe care o urmează: „Începem reconstrucția de jos, din temelii. Am creat grupe de baby-baschet și mini-baschet, apoi vom trece la juniori. Vrem să progresăm pas cu pas, să nu ardem nicio etapă. Obiectivul pe termen mediu este ca, în următorii cinci ani, să câștigăm cel puțin o medalie la Campionatul Național de mini-baschet (copii 8-12 ani). Marele meu vis este ca, din acești puști, să fac, peste ani, o echipă de seniori, care să joace în Divizia A”. Dar, ca orice început, greutățile se ivesc la tot pasul. Sponsorii nu dau năvală, iar cheltuielile se măresc din zi în zi. „Ne ajută părinții copiilor, dar, pentru a face performanță, e nevoie de mai mult sprijin. Pentru a con-solida situația financiară a clubului, am întocmit proiecte pe care le vom înainta administrației locale, conducerii Direcției pentru Sport a Județului Constanța și principalilor agenți economici din oraș. Astfel, sperăm să aducem lângă noi cât mai mulți parteneri”, a spus Mânăstireanu. Investițiile inițiale făcute nu sunt deloc de neglijat: 100 de mingi de baschet și mini-baschet, 65 de treninguri gen echipa națională, 50 de treninguri cu emblemă și în culorile clubului (galben-albastru), 300 de tricouri de antrenament, 50 de tricouri și șorturi de joc, jaloane etc. Profesorul Hondrilă, vârful de lance De pregătirea copiilor, se ocupă un colectiv format din trei antrenori tineri - Corina și Robert Militaru și C. Mânăstireanu, ajutați de Maria Tudor, asistent manager. În postul de director tehnic, a fost cooptat profesorul Mărțișor Hondrilă, fost selecționer al naționalei României și principal al Farului. „Sunt convins că, alături de profesorul Hondrilă, putem face treabă bună. Ne este de mare ajutor, iar experiența sa se îmbină armonios cu tinerețea și dorința de afirmare a antrenorilor noștri”, a explicat Cristian Mânăstireanu. Dintre copiii care joacă baschet la CS Phoenix, se remarcă Ștefania Gușă, Miruna Ichim (tatăl său a îmbrăcat, cu ani în urmă, maieul Farului), Oana Marin, surorile gemene Bianca și Ana-Maria Ivanov, Edis Abibula, Lucian Cristocea sau Vlad Goldic.