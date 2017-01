Baschet / Vestul a învins Estul în All Star Game 2013 din NBA

Selecționata Conferinței de Vest a câștigat, azi dimineață, confruntarea NBA All Star Game 2013, contra echipei Estului, cu scorul de 143-138, într-un meci jucat la Toyota Center din Houston.Este al treilea an consecutiv când Vestul reușește să se impună în fața Estului.Cel mai bun jucător al partidei a fost desemnat(Vest, Clippers), care a înscris 20 de puncte, 15 pase decisive (cele mai multe din istoria unui All Star Game) și 4 intercepții.Est (antrenor Erik Spoelstra - Heat): Carmelo Anthony (Knicks), LeBron James (Heat), Kevin Garnett (Celtics), Dwyane Wade (Heat), Luol Deng (Bulls), Tyson Chandler (Knicks), Paul George (Pacers), Jrue Holyday (76ers), Kyrie Irving (Cavaliers), Brook Lopez (Nets), Joakim Noah (Bulls).Vest (antrenor Gregg Popovich - Spurs): Kevin Durant (Thunder), Blake Griffin (Clippers), Dwight Howard (Lakers), Chris Paul (Clippers), Kobe Bryant (Lakers), LaMarcus Aldridge (Trail Blazers), Tim Duncan (Spurs), James Harden (Rockets), David Lee (Warriors), Tony Parker (Spurs), Zach Randolph (Grizzlies), Russel Westbrook (Thunder).Alte performanțe: Kevin Durant (30 puncte, 6 recuperări), Blake Griffin (19 puncte), Carmelo Anthony (26 puncte, 12 recuperări), Dwyane Wade (21 puncte, 7 pase decisive).Pe finalul partidei, Kobe Bryant l-a blocat de două ori pe MVP-ul sezonului trecut, LeBron James. Acesta din urmă a contribuit cu 19 puncte pentru echipa pierzătoare, reușind numai 7 din 18 încercări.Bryant a încheiat numai cu nouă puncte și opt pase decisive.Partida a aniversat și împlinirea vârstei de 50 de ani a legendarului Michael Jordan.