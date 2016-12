Baschet în spirit CS Phoenix

CS Phoenix, unul dintre cele mai tinere cluburi sportive din Constanța, crește de la an la an, fiind implicat în tot mai multe proiecte, multe dintre ele de impact național. Anul 2011 a adus multe realizări în contul CS Phoenix. Unul dintre jucătorii săi a fost selectat de către Federația Română de Baschet în lotul național de mini-baschet, iar alți doi componenți ai clubului au fost desemnați MVP la Campul organizat de Ghiță Mureșan, în vară, la Constanța. CS Phoenix a reușit să obțină, în topul Campionatului Național de mini-baschet, clasări superioare față de celelalte grupări similare de profil din județul nostru, la toate categoriile de vârstă: mini-baschet masculin, locul 8 din 78, baby-baschet masculin, locul 10 din 56, mini-baschet feminin, locul 18 din 42. De asemenea, ar mai fi de subliniat transferul la club al unui antrenor sârb, licențiat FIBA, dar și achiziționarea unui microbuz de transport persoane pentru sportivi. „Ca în fiecare an, în luna decembrie, am organizat Cupa de Iarnă, proiect susținut de Associated Group Communications. A fost un moment foarte frumos, la care au luat parte mai mult de 100 de copii. Nu în ultimul rând, vreau să urez tuturor sportivilor părinților și colaboratorilor noștri sărbători fericite”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Phoenix, Cristian Mânăstireanu. Dintre micii baschetbaliști ai CS Phoenix, s-au remarcat anul acesta Lorena Barbeș, Andreea Dragoș, Alexandra Marcu, Ioana Linea, Emilia Bulgaru - baby fete, Ana Ivanov, Ștefania Gușă (MVP), Bianca Ivanov, Oana Marin, Geanina Marienici, Silvia Negoiescu, Ioana Mocanu, Beti Suciu, Maria Năstac, Anca Crăciun - mini-baschet fete, Edis Crăciun, Alexandru Marian, Mario Ciocan, Alin Bordea, Vlad Matei - baby masculin, Sergiu Ursu, Edis Abibula, Steli Hristu sau Bogdan Moisei - mini-baschet masculin. La categoria de vârstă U13, MVP este Ionuț Neacșu, iar alți copii de mare perspectivă sunt Vali Culea și Florian Ilie. CS Phoenix a organizat și concurs pentru părinții copiilor, câștigătorii întrecerii de aruncări libere fiind Umiran Iliescu, Mihaela Dumitru, Marian Spânu și Iulian Milea.