Baschet 3X3. Constanţa Street Play a terminat sezonul pe podium

Baschet 3X3. Constanța Street Play a terminat sezonul pe podium

Constanța Street Play termină primul sezon de 3x3 League Romania pe podium.Săptămâna trecută, s-au disputat, la București, ultimele meciuri ale turneului, în sistem eliminatoriu, „win or go home”. Astfel, în primul meci, Constanța Street Play a trecut de Playball Colentina, scor 22-15, urmând să joace și în cel de-al doilea meci imediat după terminarea partidei. Ploaia le-a stat în cale organizatorilor, astfel că echipa a trebuit să revină la Constanța și să facă deplasarea a doua zi pentru meciul cu Northside Drinkers. Un meci în care s-a mers cap la cap până la scorul de 14-14, moment în care NorthSider Drinkers s-au detașat decisiv și s-au impus cu 19-16. Aceștia s-au calificat în finala pe care aveau să o și câștige, împotriva celor de la Rahova Finest.Pe întregul sezon, pentru Constanța Street Play au evoluat: Alexandru Olteanu, Vladimir Mihai, Adrian Trandafir, Alin Andrieș, Radu Nicola, Călin Bogdan, Gheorghiu Maci, Alexandru Liță, Cătălin Miloș. Team manager, Andrei Talpeș.„A fost un sezon foarte frumos, cu multe satisfacții. Ne bucurăm că am reușit să îl încheiem pe podium, alături de echipele din București. Vreau să mulțumesc tuturor jucătorilor pentru efortul depus, în același timp, celor care ne-au susținut necondiționat în demersul nostru”, a declarat team managerul BC Athletic Constanța, Andrei Talpeș.