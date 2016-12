Catalanii au câștigat al șaselea trofeu al anului, Campionatul Mondial al Cluburilor

Barcelona, ole!

Dream-team-ul lui Pep Guardiola bate record după record, devenind echipa cu cele mai multe titluri adjudecate într-un sezon. Barca a încununat, sâmbătă, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, un an de vis, cu șase trofee câștigate, un record în fotbalul mondial. Vocile care susțin că actuala echipă a Barcelonei este cea mai bună din istorie, la nivel de cluburi, s-au înmulțit. După campionatul și Cupa Spaniei, Liga Campionilor, Supercupa Spaniei și Supercupa Europei, a venit acum și Campionatul Mondial al Cluburilor, un titlu care le lipsea din palmares catalanilor. Barca a mai susținut până acum două finale, ambele pierdute, în 2006, în fața lui Internacional Porto Alegre, și în 1992, în fața lui Sao Paulo, în Cupa Intercontinentală. Barcelona a dispus în finala întrecerii de argentinienii de la Estudiantes, cu 2-1, după prelungiri, golurile fiind marcate de Pedro (min. 89), Messi (min. 110), respectiv Boselli (min. 37). Campionii au evoluat în formula: Victor Valdes - Dani Alves, Puyol (cpt.), Pique, Abidal - Xavi, Busquets (min. 80, Yaya Toure), Keita (min. 46, Pedro) - Messi, Ibrahimovic, Henry (min. 82, Jeffren). Estudiantes a jucat cu: Albil - Rodriguez, Cellay, Desabato, Re (min. 90+2, Rojo) - Diaz, Benitez (min. 75, Sanchez), Veron (cpt.), Brana - Perez (min. 80, Nunez), Boselli. „A fost un an fantastic. Am câștigat șase trofee, ceea ce nimeni nu a reușit până acum”, a declarat antrenorul Barcei, Pep Guardiola. În finala mică, Pohang Steelers (Coreea de Sud) a trecut de FC Atlante (Mexic), cu 4-3, după executarea loviturilor de departajare. În continuare, clasamentul a fost: 5. Auckland City (Noua Zeelandă), 6. TP Mazembe (Republica Democrată Congo), 7. Al Ahli (Emiratele Arabe Unite). Jucătorul turneului a fost de-emnat Messi, care le urmează altor nume ilustre, precum Edilson, Rogerio Ceni, Deco, Kaka și Wayne Rooney. Messi a fost urmat acum pe podium de Veron și Xavi. Atlante a câștigat Trofeul Fair-Play, iar titlul de golgheter i-a revenit lui Denilson (Pohang Steelers), cu patru reușite. Leandro Benitez (Estudiantes), Messi, Pedro (Barcelona) și Jason Hayne (Auckland City) au înscris câte două goluri.