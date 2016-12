Bani la sport!? Vai, dar ce facem cu pomenile electorale şi excursiile la Paris?

Bani la sport!? Vai, dar ce facem cu pomenile electorale și excursiile la Paris?

Nu mai puțin de 60 de foști campioni olimpici și mondiali au semnat o scrisoare prin care le solicită președintelui Klaus Iohannis, premierului Dacian Cioloș, deputaților și senatorilor României să declare sportul drept prioritate națională, condiție obligatorie pentru ca țara noastră, după dezastrul de la Rio, să poată reveni pe podiumurile marilor competiții internaționale.Lista cu revendicări, semnată de mari personalități ale sportului românesc, precum Nadia Comăneci, Cristian Gațu, Ivan Patzaichin, Ilie Năstase sau Cornel Oțelea, cuprinde nu mai puțin de 11 puncte, care pot constitui fundația unei soluții salvatoare, însă, în rândurile de față voi zăbovi doar asupra unuia, pe care, sincer, nu cred să-l văd vreodată pus în practică.„Un pachet de măsuri pentru susținerea și încurajarea sportului de performanță, la nivel de asociații, cluburi și federații, cu prioritate acordată disciplinelor olimpice, printr-o lege a fiscalizării cât mai clară și mai atractivă”.Am citit acest punct și m-a bufnit râsul. Din păcate, aceasta a fost reacția, una firească, în condițiile în care, de aproape 20 de ani, am legături atât cu lumea sportului, cât și cu cea a politicului și cu mediul de afaceri.Mesajul pe care gloriile sportului românesc îl transmit decidenților zilei este următorul: fraților, sportul are nevoie de bani - de bani privați! - și, pentru ca banii să ajungă la sport, este necesar un suport legislativ, astfel încât agenții economici să fie încurajați să dea bani la sport. Și nu din valiză! Scrie în scrisoarea celor 60: „lege (…) clară și atractivă”. Cât de frumos...Haideți să facem împreună un exercițiu de imaginație. Să ne închipuim că am avea o asemenea lege. Sunt ferm convins că sportul românesc va beneficia de o infuzie de capital fără precedent, că președinții de cluburi nu vor mai face coadă pe la ușile primăriilor și consiliilor județene, în căutare de fonduri publice. Scăpate de povara impozitelor, firmele vor finanța fără probleme performanța și activitatea sportivă în general, iar marile companii își vor crea singure cluburi sau asociații sportive, pentru promovarea sportului și a sănătății în rândul personalului.Toate bune și frumoase, dar… ce facem cu încasările la buget? Ei bine, acestea vor scădea proporțional și atunci, de unde vor mai veni banii pentru pomeni electorale, pentru asistență socială, pentru simbriile miilor de angajați ce sufocă organigramele supraîncărcate pe pile ale instituțiilor de stat, politizate excesiv? De unde bani pentru pensiile speciale, pentru deplasările în străinătate ale „oficialilor” cu amante la pachet?Ca o părere personală, nu cred că vom trăi vremurile în care o firmă va avea de ales între a plăti toate taxele la stat și a direcționa banii către sport și sănătate. Să fim serioși, chestiunile cu 2 și 4 la sută sunt vrăjeli, hârțogărie multă și controale pentru mai nimic!