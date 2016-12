Bănel Nicoliţă vrea să plece din Franţa. Află motivul

Bănel Nicoliță vrea să plece din Franța. Află motivul

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Internaționalul român Bănel Nicoliță, unul dintre oamenii de bază ai lui AS St. Etienne, ar putea pleca la vară de la gruparea "verzilor", dorința lui fiind aceea de a juca în Anglia, informează Realitatea.net."La vară trebuie să discutăm foarte serios cu cei de la Saint-Etienne, dacă Bănel Nicoliță o ține tot așa. Dorința lui este să plece în Anglia. Acesta este modelul din fotbalul francez, ca jucatorii buni să plece în Anglia, în Premier League. Cu siguranță vor veni și oferte din Anglia, de la locul 10 în sus", a spus Traian Gherghișan, impresarul jucătorului, pentru ziare.com."Bănel se simte foarte bine, s-a integrat rapid. Este apreciat de toată lumea, începând de la suporteri până la conducere. A fost declarat jucătorul lunii noiembrie, iar asta nu este puțin lucru pentru un nou-venit", a mai spus Gherghișan.Bănel Nicoliță a semnat vara trecută cu AS St. Etienne, venind de la Steaua pentru 750.000 de euro. Nicoliță are în Franța un salariu de 450.000 de euro.