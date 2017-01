Băncile părăsesc Formula 1

Vineri, 27 Februarie 2009

Companiile bancare, afectate puternic de criza financiară mondială, părăsesc una câte una Formula 1, după ce mult timp au fost importante furnizoare de lichidități în principalul sport automobilistic. Grupul bancar Royal Bank of Scotland (RBS) a informat, ieri, că va pune capăt, la sfârșitul anului 2010, parteneriatului cu Williams, început în 2005. Potrivit BBC, Williams va pierde un contract ce-i aducea 11,3 milioane de euro pe an, însă alte surse susțin că este vorba de o înțelegere de aproximativ 22 de milioane de euro pe an, o sumă deloc de neglijat. Cei de la RBS au menționat că își vor onora contractul până la sfârșitul lui 2010, însă au anunțat reducerea la jumătate a costurilor non-contractuale și renunțarea la publicitatea pe circuite, urmând să economisească astfel mari sume de bani. RBS a anunțat, de asemenea, că va reduce cu 90 la sută costurile cu cazarea pentru toate contractele de sponsorizare pe care le are în desfășurare. Anunțul celor de la RBS, care au înregistrat o pierdere de 31,8 miliarde de euro pentru anul 2008, vine la zece zile după ce un alt mare grup bancar, ING, a anunțat că renunță la contractul de sponsorizare cu o altă echipă de Formula 1, Renault. O altă echipă ce va pierde un contract de sponsorizare la sfârșitul acestui an este BMW Sauber, unul dintre principalii săi sponsori, grupul bancar elvețian Credit Suisse, anunțând că nu va mai continua colaborarea începută în urmă cu opt ani.