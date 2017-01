Bănăţenii, tocaţi mărunt pe litoral

RCJ Farul - RCM Timișoara 59-3, în DN de rugby

Bănățenii, tocați mărunt pe litoral

Ştire online publicată Luni, 29 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Rugbiștii de la RCJ Farul Constanța au spulberat pe RCM Timișoara, impunându-se cu scorul de 59-3 în partida susținută, sâmbătă dimineață, pe teren propriu, în cadrul etapei a șasea (prima a returului) a Diviziei Naționale, Seria a II-a. „Aveam o mică revanșă de luat, după ce, în tur, gazdele au smuls bonusul. Acum, am dominat partida cu autoritate și am câștigat toate cele cinci puncte", a declarat antrenorul principal al Farului, Leodor Costea. Oaspeții n-au îndrăznit prea mult pe litoral - doar o lovitură de pedeapsă și un cartonaș galben. Celelalte rezultate ale etapei: Steaua București - CFR Brașov 80-3, Poli Iași - CSM Bucovina Suceava 17-10. În clasament, Steaua este lider (24 p; un meci mai puțin disputat), urmată de RCJ Farul (24 p, esaveraj inferior), Timișoara (12 p), Suceava (9 p) și Iași (6 p). Runda viitoare, programată sâmbătă, 3 noiembrie, Farul are meci la Suceava.