Balerinele de la „Joy to Dance”, turnee în Anglia și Croația

În Constanța, baletul se predă cu măiestrie la școala „Joy to Dance”, acolo unde fetițele trudesc ore în șir pentru a-și împlini visul, acela de a urca pe o scenă și de a oferi spectatorilor un show de neuitat. Iată că munca depusă a dat roade, iar săptămâna trecută, fetele de la qvartet au cucerit juriul la „Dance World Cup”, competiție internațională care și-a deschis porțile și la București pentru faza națională a României.Sub instruirea coregrafelor Alexandra Porumboiu și Elena Rusa, balerinele de la școala „Joy to Dance”, din Constanța, s-au comportat excelent la cele două competiții de mare anvergură în care au fost angrenate.La „Dance World Cup”, fetele din cadrul qvartetului de balet au obținut locul I la grupa de vârstă copii, cu dansul „Seqvidilla” și vor participa în continuare la marea finală din Brighton, Anglia, între 1-6 iulie. La același concurs, una din cele patru fete, Ioana Francesca Coteanu, a mai obținut calificarea, după clasarea pe locul secund la categoria solo balet, cu variația „Kitri”. De asemenea, apreciem și efortul celor de la categoria solo și duo balet, care au luat locul IV.Cel de-al doilea concurs, DanceStar România - ESDU (Uniunea Europeană de Dans), a cărei fază națională s-a ținut tot la București, a oferit șansa constănțencelor de la „Joy to Dance” să impresioneze din nou. De această dată, micile balerine au obținut locul II la grupa de vârstă mini, categoria Open, cu dansul „Butterfly Carnival”, aceleași care, la DWC, au luat și „Trofeul Tinere Speranțe”.Finala se va ține în Croația, între 15-19 mai, acolo unde li se vor alătura și grupul de balet din cadrul școlii, care a câștigat locul IV cu dansul „Taki Dance”.„Anul trecut, ne-am calificat și am fost în Austria. Fetele au luat locul 1 la București și locul 9 în Austria. În Anglia va fi foarte greu, dar și în Croația, pentru că sunt foarte multe țări participante, iar competiția devine tot mai grea de la an la an”, a declarat Alexandra Porumboiu, coregrafa „Joy to Dance”, școală înființată acum doi ani și jumătate.