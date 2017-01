Balcaniada de marş, la Bucureşti

Balcaniada de marș, la București

Ştire online publicată Vineri, 06 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

România va găzdui pentru a șasea oară Campionatul Balcanic de marș și a cincea oară în București, sâm-bătă, la ora 9.30, în fața Expoflora din Parcul Herăstrău dându-se startul la cursa de 20 km senioare în această competiție. În continuare, sunt programate cursele de 10 km junioare (ora 9.40), 5 km cadete (10.10), 20 km seniori (11.00), 10 km juniori (11.20), și 5 km cadeți (11.30). La ediția din acest an, și-au anunțat participarea reprezentanți din cinci țări, inclusiv România. Din acest an, Asociația Federațiilor Balcanice de Atletism (ABAF) are în componență 11 națiuni: Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația (ultima cooptată), Grecia, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, România, Serbia și Turcia.