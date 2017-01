Bâlbă crede că Poli Iaşi va evita retrogradarea

Bâlbă crede că Poli Iași va evita retrogradarea

Ştire online publicată Joi, 19 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul formației Politehnica Iași, Ionuț Bâlbă, a declarat, ieri, că forma arătată de colegii săi în cantonamentul din Antalya îi dă dreptul să spere că echipa are capacitatea de a evita retrogradarea. „Cu domnul Bergodi este bine, am obținut rezultate bune în turneul din Antalya, iar aceste victorii ne dau încredere că ne putem salva. Sunt sigur că, în proporție de 90 la sută, vom reuși să evităm retrogradarea și în acest sezon”, a spus Bâlbă. Golgheterul grupării ieșene în sezoanele trecute susține că revenirea lui Andrei Cristea în Copou este benefică în primul rând pentru atacul Politehnicii. „Sunt bucuros că am reușit să înscriu după acea operație suferită la menisc la sfârșitul anului trecut, sper să marchez de cât mai multe ori și în campionat”, a mai declarat Bâlbă.