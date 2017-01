Balanţă inegală de forţe

Metrorex - CS Cleopatra, în finala Diviziei Naționale de rugby juniori U19

Balanță inegală de forțe

Duel inegal de forțe în finala Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani, între Metrorex și CS Cleopatra. Bucureștenii pornesc cu prima șansă, dar constănțenii sunt deciși să lupte până în ultima secundă pentru medaliile de aur. Șapte ani s-au pregătit rugbiștii de la CS Cleopatra pentru un meci cu trofeul pe masă, dar, din păcate, finala Diviziei Naționale under 19 îi găsește într-o situație delicată. Antrenorii Cristian Brănescu și Marian Nache nu se vor putea baza pe serviciile a cinci jucători de bază: Zapan, Ciucă, Pastramă - suspendați, Damian și Bărăș - accidentați. În plus, Gobjilă și Cibotari acuză probleme de sănătate și este foarte posibil ca, astfel, numărul indisponibililor, să ajungă la șapte. Practic, jumătate de echipă pe tușă! „Nu e o finală corectă, dar asta-i viața. Noi facem sport de plăcere, nu avem nimic de pierdut”, a declarat președintele clubului din Mamaia, Vasile Chirondojan. Meciul Metrorex - CS Cleopatra se va disputa duminică, 8 iunie, de la ora 18, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală. Echipa constănțeană va pleca spre București chiar în ziua jocului, la ora 12. Separat, va fi pus la dispoziție un autocar pentru suporteri. Întâlnirea va fi arbitrată de Radu Petrescu; judecători de margine - Nicolae Copil și Daniel Boldor. La juniori U18, LPS țintește medaliile de aur Sâmbătă, 7 iunie, tot pe stadionul „Arcul de Triumf”, se va desfășura finala mare a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 18 ani, față în față urmând a se afla echipele Me-trorex și LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța (antrenori, Du-mitru Bucur și Virgil Năstase). Arbitrează Vlad Iordăchescu. De asemenea, constăn-țeanul Dragoș Ionescu a fost delegat ca arbitru nr. 4 la finala mică de juniori U18, dintre Colegiul Național „Aurel Vlaicu” și Dinamo (sâmbătă, ora 16, aceeași arenă).