Băcilă revine la Farul pentru meciul cu Dinamo

Fotbaliștii Farului revin astăzi la pregătire, după ce au avut două zile de pauză, în urma meciului contra Oțelului. La disputa următoare, cu Dinamo, de duminică, va reintra Băcilă, după cele două etape de suspendare primite pentru „roșul” cu Steaua. Având în vedere că partida de pe terenul lui Dinamo are loc duminică, 5 octombrie, de la ora 19, la opt zile după meciul cu Oțelul, antrenorii au hotărât să le dea pauză jucătorilor duminică și ieri, urmând a începe de astăzi ciclul săptămânal. „Rechinii“ au fost chemați la stadion la ora 10, urmând a efectua un antrenament. Mâine, au loc două ședințe de pregătire, joi una, iar vineri la prânz se intră în cantonament. Plecarea spre București se face sâmbătă, după micul dejun. La meciul cu Dinamo, va fi apt de joc Băcilă, căruia i-a expirat suspendarea. Cum Rusmir, incert până cu puțin timp înaintea meciului cu Oțelul, a putut evolua, cu semnul întrebării mai rămân Cruceru și Gerlem, ambii însă cu șanse mici de revenire. Cruceru a încheiat perioada de repaos la finele săptămânii trecute, dar este în urmă totuși cu pregătirea, iar Gerlem este așteptat mâine din Brazilia și, după toate probabilitățile, se va încerca recuperarea sa doar de la partida de după Dinamo. Revenit după operația de hernie inghinală, Daniel Florea a și jucat, 35 de minute la Farul II, și se speră ca în două săptămâni să poată fi bun pentru echipa mare. „Cu Oțelul, am luat gol dintr-o fază la care nu avem nimic de comentat. Pe lângă golul marcat, am ratat mult, am avut destule ocazii, din păcate nu am câștigat”, a declarat Gheorghe Bosînceanu, președin-tele Consiliului Director al FC Farul. Ajuns, sâmbătă, la a doua reușită stagională, portughezul Chico a declarat, pentru „Cuget Liber”, că scorul final i-a luat din bucuria golului cu care a deschis scorul. „Ne pare rău că nu am reușit să cucerim toate punctele. Sperăm ca în meciurile următoare din deplasare să mai reparăm ceva”, a arătat atacantul lusitan. Liga 1, etapa a 10-a Vineri, 3 octombrie: Gaz Metan - Gloria Buzău (15, GSP TV) FC Argeș - U Craiova (19, GSP TV) Sâmbătă, 4 octombrie: Steaua - CS Otopeni (20, Antena 1) Duminică, 5 octombrie: Oțelul - CFR Cluj (15, GSP TV) Pandurii Tg. Jiu - Rapid (17, GSP TV) Dinamo - FC Farul (19, GSP TV) FC Timișoara - Gloria Bistrița (21, GSP TV) Luni, 6 octombrie: FC Brașov - FC Vaslui (15, GSP TV) Unirea Urziceni - Poli Iași (19, GSP TV)