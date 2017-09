Azarenka va rata US Open, din cauza luptei pentru custodia fiului său

Marţi, 22 August 2017

Jucătoarea belarusă de tenis Victoria Azarenka s-a retras de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, din cauza faptului că se află într-o luptă pentru custodia fiului său cu fostul său partener și nu are voie să își scoată copilul în afara Californiei, relatează Reuters.Azarenka (28 ani), câștigătoarea a două titluri de Mare Șlem (Australian Open — 2012, 2013), a revenit pe terenul de tenis în iunie, după ce l-a născut pe Leo în decembrie și a sperat în realizarea unor aranjamente legale pentru a putea juca la US Open, turneu care va avea loc în perioada 28 august-10 septembrie, la New York.''Cu tristețe trebuie să anunț că nu pot concura la US Open anul acesta din cauza situației mele familiale cu care mă confrunt'', a spus fostul lider mondial, finalistă în două rânduri la Flushing Meadows, în 2012 și 2013.''Îmi va lipsi mult să fiu la New York și să joc la unul dintre turneele mele favorite, unde am avut unele dintre cele mai bune momente ale carierei, și aștept cu nerăbdare să revin anul viitor'', a mărturisit Azarenka.Din cauza bătăliei legale pentru custodia copilului, Azarenka nu a dorit să își părăsească fiul în California, unde are o casă și unde Leo s-a născut.Într-o scrisoare deschisă postată săptămâna trecută pe rețelele de socializare, Azarenka a afirmat că ''niciun părinte nu ar trebui să aleagă între copilul său și carieră''.Retragerea belarusei de US Open i-a oferit japonezei Misa Eguchi șansa de a intra pe tabloul principal de simplu al turneului, notează Reuters.