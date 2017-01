Avertizare „meteo“: ploaie de eseuri în „Badea Cârţan“

Constructorul-Cleopatra - CSM Pitești, în DA de rugby

Avertizare „meteo“: ploaie de eseuri în „Badea Cârțan“

Echipa CS Constructorul-Cleopatra se pregătește să revină pe locul întâi în clasamentul Diviziei A la rugby. În week-end, constănțenii primesc replica celor de la CSM Pitești, iar victoria cu bonus este cuvântul de ordine. Cu cinci succese din tot atâtea posibile în actuala stagiune, dar coborâtă pe locul secund (cu 24 p) - Metrorex-ul are cinci puncte avans, dar și două jocuri în plus disputate - formația constănțeană promite un festival al eseurilor în întâlnirea din etapa a șaptea de campionat, cu argeșenii (locul 8, 5 p), care are loc sâmbătă, de la ora 10, pe stadionul din „Badea Cârțan". Antrenorii Cristian Brănescu și Marian Nache nu au probleme deosebite de lot, acest meci fiind totodată un bun prilej pentru componenții lotului Under 20 al României de a-și verifica forțele înainte de participarea la Campionatul European. „Suntem mari favoriți, victoria nu ne poate scăpa. Sperăm să oferim un spectacol frumos suporterilor noștri și să ne pregătim cum trebuie pentru meciurile cu grad sporit de dificultate ce vor urma", a declarat, pentru „Cuget Liber", președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Partida va fi condusă la centru de Valeriu Lazăr. Celelalte meciuri ale rundei sunt Callatis Mangalia - Martelli Buzău (stadion „Marina", ora 14; arbitrează B. Gordin; judecători de margine - Dragoș Ionescu și Gheorghe Zainea), Spartan Oradea - Chindia Târgoviște. Întâlnirea Metrorex - Știința Petroșani (50-3) s-a disputat în devans, miercuri, 10 octombrie. Sportul Studențesc stă.