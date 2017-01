Avertisment: nu intraţi în panică!

CS Tomis Constanța - HCM Roman, în Liga Națională de handbal feminin

Avertisment: nu intrați în panică!

Week-end foarte important pentru echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța, care are șansa de a urca pe locul doi în clasamentul Ligii Naționale. Pentru a reuși acest lucru, formația antrenată de Ion Crăciun și Florin Cazan are nevoie de o victorie în partida cu HCM Roman, programată duminică, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor, în cadrul etapei a șasea. „Se anunță un meci echilibrat, între două echipe bine pregătite. Romanul este condusă de un antrenor de valoare, Cornel Bădulescu, și se bazează pe un lot de jucătoare luptătoare. Va câștiga cine va comite mai puține greșeli neprovocate. Important este ca fetele noastre să nu fie agitate, să-și păstreze calmul. Dacă vor intra în panică sau vor încerca să rezolve situația printr-un joc individual, misiu-nea se va îngreuna”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Întâlnirea dintre Tomis (3, 8 p) și HCM Roman (9, 4 p) va fi arbitrată de brigada bucureșteană Ștark / Ștefan. Înaintea acestui joc, lidera ierarhiei naționale este Oltchim (12 p), urmată de U Cluj (9 p). Celelalte partide ale rundei: HCM Baia Mare - CSM București, Cetate Deva - U Reșița, Rulmentul Brașov - HCM Buzău. Meciurile HC Oțelul Galați - HC Zalău 23-22 și Oltchim Rm. Vâlcea - U Cluj 38-30 s-au disputat în devans, în timp ce duelul dintre SCM Craiova și HC Dunărea Brăila a fost amânat pentru data de 20 octombrie. Zalăul și Brăila au meciuri în Cupa EHF Două echipe feminine de handbal românești sunt angrenate, în acest final de săptămână, în cupele europene. Zalăul lui Gheorghe Tadici a jucat și a câștigat (scor 43-16), vineri seară, pe teren propriu, partida cu HB Dudelange (Luxemburg), din prima manșă a turului doi al Cupei EHF. Returul este programat sâmbătă, de la ora 11.00, tot la Zalău. România mai are o reprezentată în aceeași fază a Cupei EHF: HC Dunărea Brăila, care va evolua împotriva belgiencelor de la Femina Vise, după următorul program: sâmbătă, ora 11 (tur), duminică, ora 11 (retur), ambele manșe, transmise în direct de TVR 3, fiind găzduite de orașul de la malul Dunării.